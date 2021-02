Aquest dijous se celebren més de 50 manifestacions per demanar l'augment de l'SMI

CCOO i UGT han convocat més de 50 concentracions per a aquest dijous davant les delegacions i subdelegacions de Govern de totes les províncies espanyoles en demanda de la pujada del salari mínim interprofessional (SMI), actualment congelat en 950 euros mensuals, i de la derogació de les últimes reformes laborals i de les pensions del 2013.









El secretari general de CCOO, Unai Sordo, i el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez / EP<br>





Sota el lema 'Ara Sí Toca', els sindicats animen a participar en aquestes mobilitzacions perquè el Govern impulsi totes les taules de negociació que es van aparcar amb l'arribada del coronavirus i que consideren "imprescindibles" per sortir de l'actual crisi econòmica.





Els secretaris generals de CCOO i UGT, Unai Sordo i Pepe Álvarez, participaran en la concentració de Madrid, que es durà a terme al migdia davant del Ministeri d'Afers Econòmics, amb el compliment de les mesures de seguretat pel coronavirus.





CCOO i UGT asseguren que no hi ha raons per no pujar el SMI i argumenten que altres països, també colpejats per la crisi del Covid, estan augmentant aquesta renda mínima.





Els sindicats reclamen a més la derogació de les reformes laborals "de manera immediata", substituint els aspectes fonamentals de les mateixes per nous elements que permetin superar els greus problemes del mercat laboral, tot amb l'objectiu de crear ocupació "digne, decent i amb drets ".





Es dóna la circumstància que aquesta setmana es compleixen nou anys de la reforma laboral de 2012, la derogació reclamen els sindicats des de fa molt de temps.





"És evident el rotund fracàs d'una norma que ha agreujat tots els problemes endèmics del nostre mercat de treball: atur, temporalitat, precarietat, baixos salaris, irregularitats en la contractació, treball il·legal, falsos autònoms o mínima formació i reciclatge dels treballadors" , va denunciar UGT en un comunicat amb motiu del novè aniversari de la reforma.





El sindicat de Pepe Álvarez ha argumentat aquestes afirmacions amb dades: la taxa de temporalitat és ara superior a l'existent en 2011, quan era del 25,1%, i els contractes temporals amb una durada inicial inferior a set dies representaven el 2019 el 27 , 3%, set punts més que el 2011.





"La reforma laboral encoratja l'acomiadament en lloc d'afavorir la flexibilitat interna negociada, de manera que, en la situació actual, pot afavorir una altra desastre de l'ocupació", avisen des d'UGT.





DEROGACIÓ DE LA REFORMA DE PENSIONS DE 2013

A més, les dues organitzacions demanen la derogació de la reforma de pensions del 2013 perquè les pensions es revaloritzin cada any per llei d'acord amb l'IPC, es derogui definitivament el factor de sostenibilitat i s'asseguri la viabilitat i sostenibilitat de el sistema públic.





"És el moment. Ara sí toca impulsar les mesures necessàries perquè ningú es quedi enrere. Els sindicats hem treballat durant la pandèmia per sostenir a les empreses i les persones treballadores d'aquest país. Les persones han complert amb la seva responsabilitat per sostenir els sectors productius de la nostra economia. Ara, el Govern ha de donar un pas cap endavant i començar a implementar les mesures compromeses a tots els estaments de la societat ", defensen els sindicats.





Segons van informar ahir CCOO i UGT, sindicats internacionals han remès cartes de suport a les mobilitzacions que han convocat per a aquest dijous.





Per als sindicats internacionals, els fons europeus de reconstrucció han de ser una altra clau per rellançar l'economia i l'ocupació en els pròxims anys, de manera que UGT i CCOO han demandat a el Govern que deixi clar que la UE no ha condicionat la recepció d'aquests recursos a qüestions de política interior com la legislació laboral o de pensions.