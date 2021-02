Al lèrgies als dolços, disfresses o maquillatge: el perill del Carnaval segons els al·lergòlegs

La Societat Espanyola d'Al·lergologia i Immunologia Clínica (SEAIC) ha advertit de les possibles reaccions al·lèrgiques que poden produir-se després de la ingesta de dolços típics de Carnaval (com llaminadures i dolços), o secundàries a la vestimenta que porten i fins i tot el maquillatge en nens que pateixen al·lèrgia a aliments i cutània.





En aquest sentit, la doctora Carmen Andreu, portaveu del Comitè d'Al·lèrgia a Aliments, recalca que actualment no és aconsellable realitzar cap tipus de festa que impliqui la manipulació d'aliments i que a més hi hagi opció de compartir-los. "Qualsevol llaminadura pot contenir alguns dels al·lèrgens més comuns com són la llet, fruits secs o ous", alerta.





Per la seva banda, la doctora Mar Garcés, portaveu del Comitè d'Al·lèrgia Cutània de la SEAIC, subratlla que "els colorants dispersos de la roba i les disfresses també poden provocar al·lèrgia en nens, ja que alguns contenen productes derivats de la parafenilendiamina". "A més, la sudoració i la fricció de la roba en realitzar exercici augmenta aquesta possibilitat". I afegeix: "la pell dels nens és molt sensible, més encara si pateixen dermatitis atòpica. No és aconsellable, en general, cobrir-la amb pintures, purpurines, etc., i més si la composició d'aquests productes és desconeguda", afegeix.





En aquest sentit, el doctor Carmelo Escudero, president de Comitè d'Al·lèrgia Infantil, subratlla que "els nens que pateixen patologies al·lèrgiques han de seguir en aquestes dates les mateixes recomanacions que ha indicat el seu al·lergòleg per a la resta de l'any". "En el cas dels nens amb asma, aquests podran realitzar amb normalitat les activitats programades pel col·legi, igual que la resta dels nens, tenint accessibles tant l'inhalador de rescat com la càmera d'inhalació corresponent", detalla al respecte.





Els experts coincideixen que no s'han de relaxar les mesures de seguretat pel que fa al coronavirus i utilitzar en tot moment mascareta i gel hidroalcohòlic de desinfecció en el cas que els nens estiguin exposats a l'intercanvi de dolços i a la manipulació de les llaminadures, a més de evitar romandre més temps del necessari sense màscares o incrementar el contacte físic.





"Una persona amb al·lèrgia a un aliment pot presentar picors, pàpules a la pell, inflor de llavis, vòmits, diarrea o símptomes respiratoris entre d'altres, però en els casos més greus poden experimentar una reacció anafilàctica. Per la seva banda, els que pateixen algun tipus de reacció cutània, freqüentment solen manifestar picor de la pell a la zona de contacte de la peça i enrogiment de la zona afectada, apareixent de vegades lesions d'èczema amb rascat ", recorden.