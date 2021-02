Detingut el conductor de l'atropellament de Caldes de Montbui que no té carnet ni assegurança

Aquest dissabte els Mossos han informat de la detenció "del conductor d'una motocicleta implicada en l'atropellament mortal que va tenir lloc ahir a la C-59, al terme municipal de Caldes de Montbui".





Pels fets "se li atribueix, al menys, un delicte contra la seguretat del trànsit" en una investigació que "continua oberta". El detingut té 22 anys és veí de Mollet. No té carnet, ni assegurança i circulava sense matrícula a més té antecedents per altres delictes de trànsit.





Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís divendres a les 18.51 hores, i per causes que s'estan investigant, una motocicleta ha atropellat dues dones i, com a conseqüència de l'accident, una d'elles ha mort.





L'altra dona, víctima de l'accident, està ferida greu i l'han traslladat a l'Hospital de la Vall d'Hebron, i el motorista, ferit greu, l'han traslladat a l'Hospital de Granollers.





Arran de la incidència, es van activat quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra; tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i cinc ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l'afectació viària, s'ha tallat la C-59 en els dos sentits de la marxa; amb aquesta víctima, són 8 les persones que han mort en un accident de trànsit aquest any a la xarxa viària interurbana de Catalunya.