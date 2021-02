Els notaris de Catalunya no han rebut cap petició de les taules

El degà de Col·legi Notarial de Catalunya, José Alberto Marín, ha afirmat aquest diumenge que fins a les 9.30 no hi ha hagut cap requeriment notarial per acreditar "possibles incidències sorgides" a l'hora prèvia a l'obertura dels col·legis de les eleccions catalanes ni després de la primera mitja hora de votació ".





Imatge d'arxiu / EP









Els prop de 500 notaris de Catalunya estan de guàrdia per atendre qualsevol sol·licitud que es pogués presentar i donar fe pública de qualsevol incidència, informa el Col·legi en un comunicat.





Tant els ciutadans com a representants dels partits que presenten llistes o dels organismes electorals poden acudir a ells perquè donin fe de qualsevol fet rellevant relacionat amb el moment d'exercir el vot o per atendre queixes o altres denúncies que vulguin deixar constància.