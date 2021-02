El 26 de març serà la data límit per iniciar un ple d'investidura / @EP



El Parlament tindrà fins al divendres 12 de març per constituir-se després de les eleccions catalanes de l'14 de febrer, en què el PSC va aconseguir la victòria en vots, però va empatar en 33 escons amb ERC, seguits per Junts, que va obtenir 32.





Els terminis estan recollits en la Llei de Presidència de la Generalitat i el Govern, que dóna a el president de la Generalitat 20 dies hàbils des de la data de les eleccions per convocar la sessió constitutiva de la Cambra. La norma dóna la potestat a el president de la Generalitat de constituir la Cambra, però, amb la inhabilitació de l'expresident Quim Torra, aquesta competència la tindrà el vicepresident en funcions de president, Pere Aragonès.





Després de la sessió constitutiva de Parlament, en la qual es tria el president de Parlament i els membres de la Mesa, s'obre un termini de 10 dies hàbils perquè el president de la Cambra proposi la investidura d'un candidat a la Presidència de la Generalitat .





Això situaria el termini màxim fins el dilluns 26 de març: llavors se sotmetria a una primera votació i, si no aconseguís la majoria absoluta dels vots, dos dies més tard se celebraria una segona votació, en la qual a l'candidat li valdria la majoria simple per a ser investit.





Si tampoc ho aconseguís llavors, s'obriria un termini màxim de dos mesos per trobar un candidat --el que portaria a finals de maig-- i, si no fos possible, es tornarien a convocar eleccions automàticament, com va passar després de la inhabilitació de Torra i va provocar que els comicis caiguessin el 14 de febrer.





Dos dels candidats, el socialista Salvador Illa i el republicà Pere Aragonès ja han manifestat la seva intenció de sotmetre a la investidura: el presidenciable de el PSC ho té difícil perquè les seves opcions passen només per sumar amb ERC i comuns, cosa que els republicans han rebutjat , mentre que Aragonès proposa un pacte amb Junts, CUP i comuns, que també es preveu difícil perquè compta amb vetos creuats.