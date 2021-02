Catalunya és la comunitat on la Seguretat Social ha concedit més ajudes a famílies amb fills malalts greus

La Seguretat Social va concedir 872 prestacions a pares i mares de fills amb càncer i altres malalties greus en 2020 a Catalunya, segons ha indicat el Govern a través d'un comunicat aquest dilluns.





D'aquesta manera, Catalunya es converteix en la comunitat amb més ajudes concedides del conjunt de l'Estat l'any 2020, quan la durada mitjana dels processos va ser de 451,75 dies.





La delegada de Govern a Catalunya, Teresa Cunillera, ha destacat, en el Dia del Càncer Infantil, que els afectats "compten amb un Govern que treballa per protegir-los des de l'exterior", des del sanitari a través del reforç del sistema públic fins al laboral, passant per la investigació i l'educació, entre molts altres.





A Espanya, el nombre d'ajudes per part de la Seguretat Social a pares i mares treballadors amb fills afectats per una malaltia greu va ascendir fins a les 3.364 l'any passat.





LA MESURA COMPLEIX DEU ANYS

En el desè aniversari de l'entrada en vigor de la mesura d'ajuda, el Govern assegura que en aquest període ha arribat a 21.065 famílies.





La prestació per cura de fills amb càncer o malaltia greu --en vigor des 2011-- suposa un ajut econòmic que permet als progenitors biològics, adoptants o acollidors reduir la jornada de treball en, al menys, el 50% per a la cura de l' menor al seu càrrec afectat per càncer o una altra malaltia greu.





En 2019, la Seguretat Social va ampliar el catàleg de malalties greus que poden donar lloc al reconeixement de la prestació i va incloure tres noves patologies pediàtriques i va establir la possibilitat de donar cobertura a altres malalties greus que precisin de cures permanents per ingrés hospitalari o hospitalització en el domicili.





Els requisits per a percebre la prestació econòmica són "estar afiliat i en alta d'algun règim de la Seguretat Social" i tenir cobert el període de cotització mínim requerit que, per a majors de 26 anys, és de 180 dies dins dels 7 anys immediatament anteriors .