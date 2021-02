Cohesió i diàleg: els requisits imprescindibles del nou Govern per a la Cambra de Barcelona

La presidenta en funcions de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca, ha reclamat aquest dilluns --el dia després de les eleccions del 14F-- que el Govern que es formalitzi a Catalunya estigui "cohesionat" i dialogui més amb els sectors econòmics per buscar l'equilibri entre economia i salut.





La vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Barcelona, Mònica Roca / EP









En un comunicat, Roca ha demanat que l'executiu actuï amb unitat i coherència i, "amb el resultat de les eleccions en mà, amb sentit i visió de país", tenint en compte que les decisions que prengui marcaran el control de la pandèmia però també la recuperació econòmica.





Roca ha argumentat que la crisi del coronavirus ha evidenciat la "debilitat" del model econòmic, pel que ha instat a la Generalitat a treballar per desenvolupar projectes tractors per a l'economia, recolzats en els fons de recuperació europeus.





Les ajudes europees seran, per a la presidenta en funcions, molt importants per establir les bases d'una economia més sòlida, més basada en el coneixement i amb una indústria sostenible adaptada als reptes de segle XXI, per la qual cosa és imprescindible que arribin a les pimes, que són "la base" de l'economia.





"La futura Generalitat hauria de vetllar perquè fos així, per fer de la crisi una oportunitat per dissenyar el model econòmic que volem i que necessitem", ha conclòs Roca.