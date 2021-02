El fracàs de Ciutadans: senadors i diputats exigeixen dimissions a la direcció

Diversos senadors i diputats de Cs estan exigint dimissions en la direcció encapçalada per Inés Arrimadas, a la qual responsabilitzen de l'enfonsament sofert en les eleccions catalanes d'aquest diumenge en què el partit ha passat dels 36 escons amb els quals va guanyar els comicis de 2017 a quedar-se sol amb sis.









Carlos Carrizosa / EP









Un dels càrrecs que s'han pronunciat a través de Twitter és el senador Fran Hervías, que va ser el secretari d'Organització de Cs quan Albert Rivera ostentava la presidència i al qual Inés Arrimadas no va incloure en la nova Executiva.









Referint-se als actuals dirigents de la formació taronja, ha afirmat que "no van aprendre dels errors --suyos també- del passat, però tampoc dels encerts" que van portar al partit "a guanyar a Catalunya".





"Dia trist i em fa pena que hi hagi gent que no estigui a l'altura. Mentrestant, el veritable drama d'Espanya és el sanchisme i la banda campant al seu aire", ha afegit Hervías, que ha retuitejat nombrosos missatges de regidors i diputats que reclamen dimissions.





A CARLOS QUADRAT: "AQUÍ TENS LA PORTA"

Més directe ha estat el senador Miguel Sánchez, exportaveu de Ciutadans a l'Assemblea de Múrcia, que, després de conèixer els resultats del 14-F, li va dir al vicesecretari primer del partit, Carlos Quadrat: "Aquí tens la porta". Als que han expressat el seu suport als dirigents, els ha dit que més aviat caldria "donar suport i demanar perdó" als electors que van confiar en ells, perquè els han "fallat", i ha aconsellat "autocrítica" i "humilitat".





Dos membres del Senat que han exigit responsabilitats són Ruth Goñi i Emilio Argüeso. Segons aquest últim, cal "obrir un debat intern" i que els afiliats decideixin quina estratègia i quin model de partit volen i, després de recordar que Albert Rivera i altres membres de la seva Executiva van deixar els seus càrrecs per la debacle de les eleccions generals de novembre , ha demanat "que s'estengui l'exemple".





En el mateix sentit s'ha manifestat Goñi, que ha indicat que Rivera i el seu equip van demostrar "què és assumir responsabilitats en política i com es fa". "Afiliats, simpatitzants i votants esperen. Així com la definició d'una nova estratègia. De 36 a 6, és clar que l'estratègia no ha funcionat", ha comentat.





També Pau Cambronero, diputat per Sevilla al Congrés, ha instat la direcció de Cs a reaccionar. "Un líder ha de tenir dues virtuts per si de cas: senzillesa en el triomf i valor per responsabilitzar-se del fracàs. Temps de fracàs, sense pal·liatius ni responsabilitats alienes", ha escrit.





"ÉS HORA DE ASSUMIR RESPONSABILITATS"

Per la seva banda, el portaveu adjunt de Cs al Parlament d'Andalusia, Fran Carrillo, ha fet servir una frase d'una cançó de Joaquín Sabina que solia citar Rivera - "ser valent no surti tan car, que ser covard no valgui la pena "- i ha subratllat que" és hora d'assumir responsabilitats".





Altres diputats autonòmics que han participat en aquest debat són Susana Gaspar, de les Corts d'Aragó; Cristina Gavarda i Jesús Salmerón, de les Corts Valencianes; i José María Casares i Marta Pérez, diputats de l'Assemblea d'Extremadura que ja es van enfrontar a la direcció nacional fa uns mesos.





Gaspar, que considera que Rivera "va ser valent assumint els errors en primera persona", s'ha preguntat si algú en la formació taronja serà capaç de seguir els seus passos en aquest moment en el que, al seu parer, cal demostrar "valentia i lleialtat al projecte ".





Per Gavarda, Rivera i altres antics líders "van donar exemple amb la seva dimissió després d'haver portat al més alt a Ciutadans", mentre que els que han ideat l'estratègia actual i la campanya per a les eleccions a Catalunya "estan fallant als afiliats, a tota la militància, sense assumir la seva responsabilitat ".





Segons l'opinió de Salmerón, "el que toca, per respecte als militants", és que els responsables del resultat en els comicis de diumenge "assumeixin la seva responsabilitat, aquesta mateixa que van exigir" a l'anterior president, al seu secretari general, José Manuel Villegas , i a l'exportaveu al Congrés Juan Carlos Girauta.





Pérez, per la seva banda, ha lamentat que a ella la cridessin "díscola" per "no compartir les decisions errònies que s'estaven prenent" a la cúpula del partit, ja que creu que ara s'ha constatat que "eren ells els que estaven equivocats" . "L'autocrítica va començar el 10-N per depurar responsabilitats. Espero el mateix", ha agregat.





Casares, company seu a l'Assemblea d'Extremadura, ha indicat que l'alta abstenció registrada a les eleccions catalanes --a la qual Arrimadas i el candidat a la Generalitat, Carlos Carrizosa, atribueixen l'enfonsament de Cs-- "no pot ser una excusa per prendre decisions urgents "perquè" el centre polític segueixi existint "a Espanya.

GIRAUTA I DE QUINTO REBUTGEN QUE UTILITZI RIVERA COM EXCUSA

A més d'aquests representants de Cs que ocupen càrrecs públics en l'actualitat, s'han pronunciat diferents persones que van representar al partit en les institucions en el passat i que després van perdre el càrrec, van dimitir, van ser apartades o van abandonar la formació liberal.





És el cas de Girauta i de Marcos de Quinto, exdiputats al Congrés i exmembres de Comitè Permanent del partit. El que va ser portaveu al Congrés ha recordat la dimissió de Rivera, la seva pròpia i la d'altres companys quan Cs va perdre el 60% dels vots en les últimes generals i ha criticat que ara, després de deixar-se més del 80% dels vots a Catalunya, "els que es van quedar pretenen seguir".





Així mateix, ha denunciat la "coartada" que, segons ha assenyalat, Arrimadas i el seu equip estaven "fabricant" i sobre la qual va advertir fa tres mesos. Girauta va pronosticar que, quan patissin la patacada electoral a Catalunya, intentarien "assenyalar el cadàver del guerrer caigut" (Rivera) i li culparien del que ha passat, pels mals resultats del 10-N.





De Quinto també ha sortit en defensa de l'expresident de Cs i ha censurat que l'actual direcció apel·lés durant la campanya a "tot el lluitat i aconseguit des de 2006" a Catalunya però "evitant esmentar al seu artífex, Albert Rivera, com si ara els incomodés ".





"Cap d'ells seria on van arribar si no hagués estat per ell", ha assegurat, rebutjant que ara s'intenti utilitzar "el comodí Rivera" i la baixa participació en els comicis per justificar la pèrdua de 30 escons al Parlament. El veritable motiu, al seu parer, és l'estratègia de Arrimadas de "agradar als mitjans esquerrans a costa de regalar als altres el que Cs defensava".





CULPAR A L'ABSTENCIÓ ÉS "VERGONYÓS"

Per a la exportaveu de Cs a l'Ajuntament de Barcelona, Carina Mejías, "perdre un milió de vots i tirar-li la culpa a l'abstenció és vergonyós", i el veritable problema ha estat no haver estat capaços de "construir una alternativa il·lusionant, rigorosa i eficient "enfront de l'independentisme.





Sergio del Campo, exdiputat al Congrés per Tarragona, també ha dit haver sentit "vergonya" a l'escoltar com Arrimadas explicava el resultat de Cs a Catalunya per l'alta abstenció del seu electorat. "Fa un any es van assumir responsabilitats. Ara us toca a vosaltres. No valen excuses. Autocrítica", ha escrit.





Una altra veu crítica ha estat la d'Alfons Sánchez, exdiputat al Parlament per Girona, que ha acusat la cúpula de la formació taronja d'haver "oblidat a tots aquells qui van donar la cara pel projecte", sense adonar-se que "sense seus afiliats no són res ".





"Toca recapacitar, tornar a començar, i per a això necessitem que els que ens han portat fins aquí, negant la participació (i opinió) als seus, facin un pas enrere. Si creuen en aquest partit, han de dimitir", ha recalcat.