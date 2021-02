El Congrés tramitarà la llei d'Igualtat de Tracte tot i l'abstenció de Podem

El PSOE ha aconseguit aquest dimarts el suport suficient perquè el Congrés tramiti la seva proposició de llei d'Igualtat de Tracte, tot i que el debat del text ha estat centrat en els retrets de l'oposició per les baralles entre els socis de Govern per liderar les polítiques de no discriminació.





Adriana Lastra i Beatriz Carrillo / EP





La defensora el text en el Ple, la diputada socialista i presidenta de la Comissió de Seguiment del Pacte contra la Violència de Gènere, Beatriz Micaela Carrillo, ha destacat que aquesta norma "reforça les garanties" que ofereix la Constitució en matèria d'Igualtat i es compleix amb els compromisos internacionals i amb la UE en aquesta matèria.





En la seva intervenció, s'ha dirigit s'ha aquells que "encara no s'han assabentat que el motor d'una societat avançada és la pluralitat i diversitat" de la seva ciutadania i als qui porten "com a bandera" el discurs de l'odi i "tenen una idea tan petita d'Espanya "que" només hi caben ells ". "Les diferències no són un problema, el problema és l'ús de qui les converteix en els marcadors de fronteres entre els éssers humans", ha assenyalat Carrillo.





De fet, Vox ha sol·licitat el torn en contra per a aquesta norma que, al seu parer, és "innecessària" perquè "la igualtat ja està regulada" per l'article 14 de la Constitució. El seu portaveu en aquest debat, Carla Toscano, ha assegurat que el propòsit real d'aquesta llei és "tallar llibertats" i ha assenyalat que suposa una "intromissió gravíssima del poder polític en la vida dels espanyols".

UNIDES PODEM REIVINDICA L'ACORD

Per Toscano, Vox és "l'únic partit que està a favor de la igualtat davant la llei de tots els espanyols" davant dels socialistes que "castiguen el dissident" i busquen "adoctrinar" als fills, funcionaris i jutges, així com " blindar "als col·lectius als quals" privilegien ".





"Hi ha dubtes per recolzar aquesta llei després de sentir això?", Ha preguntat a la Cambra la portaveu del PSOE després de la intervenció de la diputada de Vox.





Carrillo es referia així a la intenció de vot de Unides Podem, que no ha estat revelada pel grup parlamentari fins a la intervenció del seu portaveu en el debat, Ismael Vaig tallar, que ha confirmat que els morats anaven a abstenir-se.





En la seva intervenció, el diputat d'Unides Podem ha recordat l'acord de Govern assolit en aquesta matèria i ha retret als socialistes que registressin aquesta norma "de manera deslleial" i "unilateral" després "un procés dialogat de treball" i mentre "el Consell de Ministres bloqueja la tramitació de les lleis LGTBI ". L'acord, ha insistit Cortés, és aprovar "tres lleis antidiscriminació".





L'oposició s'ha referit durant les seves respectives intervencions a aquestes desavinences entre els socis de la Moncloa. La portaveu del PP en matèria d'Igualtat, Margarita Prohens, ha criticat la "lluita sense quarter" de les dues formacions a l'Executiu, per destacar "qui sosté la pancarta del feminisme i de la igualtat". És una "lluita d'egos" en què sempre "perden els vulnerables", ha assenyalat la diputada.





SUPORT D'ERC, PNB, CS I MÉS PAÍS

Els populars, que han avançat la seva abstenció, han celebrat que la norma del PSOE s'hagi presentat tenint en compte els acords assolits durant la seva tramitació en legislatures anteriors, tot i que ha assenyalat que el PP presentarà esmenes per enfortir la seguretat jurídica i individual dels ciutadans. Iniciatives que es "van rebutjar" en el debat del text anterior.





Per a la representant d'ERC Maria Carvalho, "és urgent" que aquesta llei s'aprovi i ha instat que aquesta norma estableixi de forma integral les definicions fonamentals del dret a la igualtat de tracte i de garanties bàsiques per a una protecció. No obstant això, s'ha dirigit al PSOE per assenyalar que "no val" demanar "un OK" a aquesta norma i "impedir" que la Llei Trans vagi a Consell de Ministres.





De manera similar s'ha expressat el portaveu de Més País, Iñigo Errejón, que ha demanat a PSOE i Podem que no facin servir la Cambra per "ficar-se un dit a l'ull" per l'avanç en drets. "És perillós", ha advertit, abans de recordar que hi ha persones que segueixen sent discriminades, entre elles les persones Trans. En aquest sentit, ha assenyalat que la seva formació estarà a favor de les dues normes.





Des de Ciutadans, el seu portaveu en matèria d'Igualtat, Sara Giménez, ha cridat els socis de l'Executiu a "tenir talla política" davant d'una norma que és "totalment necessària". Així, ha defensat la necessitat d'obrir els supòsits de la discriminació des d'un punt de vista integral.





El PNB, per la seva banda, ha assenyalat que la igualtat és "una cosa prou seriosa" com perquè PSOE i Podem estiguin "jugant a veure a qui li toca" registrar. El seu portaveu al debat, Joseba Agirretxea, ha avançat que votaran a favor, tot i que ha assegurat que esmenaran molts temes que "no els convencen" del text.





DISCRIMINACIÓ LINGÜÍSTICA

Més crítica ha estat la diputada d'EH Bildu, Bel Pozueta, que ha retret al PSOE de presentar una norma amb "serioses contradiccions" en relació a la discriminació racial i el contingut actual de la Llei d'Estrangeria. "Exigirem molts canvis", ha declarat, abans de demanar "més responsabilitat" a l'executiu per les seves "baralles internes".





A més, el portaveu de CUP, Albert Botrán, ha assenyalat la importància de "combatre la discriminació" tant contra la dona, com contra els migrants i altres col·lectius, tenint en compte també els delictes d'odi que crea la aporofobia. El representant del BNG, Nestor Rego, s'ha referit, a més, a la discriminació lingüística que, segons ha denunciat, també es realitza des de l'Administració.





Durant el debat s'han fet referències a la detenció, aquest dimarts, del raper Pablo Hasel, per part de formacions com EH Bildu, CUP, ERC o Més País, que han qüestionat la llibertat d'expressió al país. A més, el PP ha rebutjat la manifestació antisemita del cap de setmana a Madrid.