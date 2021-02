Àlex Pastor, exalcalde de Badalona, ha acceptat 8 mesos de presó per conduir ebri i mossegar un mosso

L'exalcalde de Badalona, Àlex Pastor (PSC) ha acceptat una condemna de vuit mesos de presó per conduir ebri, negar-se a fer la prova d'alcoholèmia i mossegar un mosso d'Esquadra, han explicat fonts fiscals.





El socialista Àlex Pastor / EP









L'acord de conformitat també inclou la retirada del carnet de conduir durant 16 mesos i una multa de 800 euros de multa, segons ha publicat el Tot Badalona.





Pastor va abonar la responsabilitat civil als Mossos d'Esquadra i no tenia antecedents penals, el que el jutge ha pres en compte per aprovar la suspensió de la pena, de manera que no ingressarà a la presó.





Totes les penes s'han reduït a un terç menys del que és habitual atès que la defensa de Pastor ha arribat a un acord amb la Fiscalia.





Pastor va ser detingut al districte de l'Eixample de Barcelona la nit del 21 d'abril del 2020 amb símptomes d'embriaguesa i estant molt alterat, cridant i donant cops, fins mossegar a un dels agents, després del que va dimitir de l'Alcaldia.





Els Mossos d'Esquadra el van parar cap a les 22 hores quan conduïa fent esses pel carrer de Consell de Cent, i a l'encarar-se amb ells va cridar 'Sóc l'alcalde de Badalona'.