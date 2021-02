El Govern condemna la manifestació neonazi a Madrid i demana a la policia que la investigui

La Delegació de Govern a Madrid ha demanat a la Policia Nacional que elabori un informe per investigar els fets ocorreguts en la manifestació en memòria dels Caiguts de la Divisió Blava. Aquest informe es posarà a disposició de la Fiscalia de Madrid que ja ha iniciat diligències d'investigació, ha indicat aquest migdia en una missatge dirigit als mitjans el delegat de Govern, José Manuel Franco.





Marxa neonazi a Madrid / EP





"Com a representant del Govern d'Espanya, vull expressar la meva màxima condemna a les declaracions intolerables i totalment condemnables realitzades en aquesta concentració que seran objecte, sens dubte, de la corresponent investigació ja oberta i com dic, sol·licitada a instàncies d'aquesta Delegació de Govern" , ha afegit.





LA MANIFESTACIÓ

Unes 300 persones es van manifestar aquest dissabte per commemorar el 78è aniversari de la batalla de Krasny Bor, que va lliurar l'Alemanya nazi al costat de la División Azul contra la Unió Soviètica, en una marxa que ha transcorregut sense incidents violents. Així ho ha indicat una portaveu de la Prefectura Superior de Policia. La marxa, convocada per Joventut Patriota de Madrid, comptava amb autorització de la Delegació de Govern per la seva celebració i es convoca tots els anys.





La manifestació va començar a les 17 hores a l'estació madrilenya de metro de Ascao i va acabar passades les 18 hores amb un acte homenatge als caiguts en el Cementiri de l'Almudena. En la mateixa, una de les joves oradores va realitzar comentaris antisemites. "És la nostra suprema obligació lluitar per Espanya, lluitar per Europa, ara feble i liquidada per l'enemic. L'enemic sempre serà el mateix, encara que amb diferents màscares: el jueu.





"El jueu és el culpable i la Divisió Blava va lluitar per això", va comentar la jove, com es pot veure en un vídeo publicat per La Marea. Dies abans de la marxa, associacions veïnals La Nova Elipa, La Mercè de Quintana, La Veïnal del Barri Bilbao i Poble Nou, l'associació de Sant Pasqual, El Sol de la Conce, el Col·lectiu Feminista Tretze Espines i l'agrupació Suport Mutu Ciutat Lineal han sol·licitat a les autoritats la cancel·lació de la marxa davant el risc que es generin aldarulls a la zona per "el caràcter xenòfob, racista, masclista i homòfob" dels seus organitzadors.





ALMEIDA DEMANA A LA FISCALIA perquè investigui si HAVER PROCLAMES ANTISEMITES

L'alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha asseverat aquest dimarts que cal que la Fiscalia investigui si hi va haver proclames antisemites a la manifestació pels caiguts de la Divisió Blava celebrada aquest passat dissabte a la capital. Ja el Govern regional va sol·licitar a la Fiscalia que obrís una investigació per aclarir si es va produir aquest suposat atac contra la comunitat jueva en considerar constitutiu d'un possible delicte d'odi.





"Cal portar-lo a Fiscalia. No hi caben aquest tipus d'actituds en la societat madrilenya. És un acte que no cap en una societat madrilenya", ha llançat el també portaveu nacional del PP durant la seva visita al barri de les Reixes, a San Blas.





Martínez-Almeida entén que "qui hauria d'estar més interessat seria la Delegació de Govern, i li demanaria que donés explicacions".





"No critico que s'autoritzi, però li demanem que posi tots els instruments perquè no es tornin a produir", ha llançat.