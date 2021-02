El PSOE s'esforça per no donar importància a les tensions internes amb Unides Podem

La ministra d'Hisenda i portaveu de Govern, María Jesús Montero, ha afirmat que les discrepàncies entre PSOE i Unides Podem dins de l'Executiu i els "matisos" que es vulguin destacar, sobretot en període electoral, "per a res afecten la sostenibilitat i l'estabilitat "de Govern, restant així importància als últims enfrontaments sobre la llei Trans o l'Ingrés Mínim Vital.





La portaveu ha respost així, durant la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, a les preguntes dels periodistes sobre els nous xocs que han protagonitzat els socis aquesta setmana i que, un cop celebrades les eleccions catalanes diumenge passat, ja no es poden emmarcar en un context electoral, com ella mateixa va argumentar la setmana passada.





Referent a això, Montero ha tornat a defensar que, "tractant-se d'un Executiu de coalició, és lògic que hi hagi dirigents polítics, sobretot quan hi ha campanya electoral, puguin expressar o subratllar allò que pot ser diferent o ressenyable".





"UNITAT D'ACCIÓ" MALGRAT DELS "MATISOS"

En aquest sentit, ha assegurat que tots els membres de el Govern segueix treballant "amb estabilitat" i "unitat d'acció" per desenvolupar les tasques amb les que es van comprometre en el seu acord d'investidura, i que això "no és incompatible" amb què es produeixin diferències o "matisos" sobre elements en els quals no coincideixen.





"És una cosa habitual en les comunitats autònomes o les corporacions locals que tenen més experiència en governs de coalició", ha argumentat Montero, qui també ha defensat que el que es reflecteix fora sobre els seus desencontres "no té a veure" amb el "treball dur "que realitzen dins tots els membres de l'Executiu.





Així, ha recalcat que l'important és que el "projecte comú" que s'han compromès a desenvolupar aquesta legislatura, es faci, amb independència que algun líder polític d'aquesta formació, sobretot en els grups parlamentaris, pugui donar la seva opinió sobre qüestions que per a res afecten la sostenibilitat i estabilitat de Govern ".





"La tranquil·litat, l'estabilitat i la consciència de el moment polític que vivim són els senyals que marquen l'acció de l'executiu", ha emfatitzat, després d'insistir que la continuïtat de el govern està garantida.