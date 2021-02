Després 315 dies hospitalitzada per coronavirus, una dona rep l'alta el dia abans del seu aniversari

Aquest dimecres és l'aniversari d'Elsa Lomas García, l'espanyola ingressada més dies a l'hospital per coronavirus. Després de 315 dies ingressada al Gregorio Marañón de Madrid, el dimarts 16 de febrer els metges li van donar l'alta.





Elsa Lomas a la seva sortida del Gregorio Marañón (EP)





Després de patir un infart cerebral a l'UCI, ara Lomas, de Gijón, té una part del cos paralitzat. A més, en aquests mesos ha tingut trombosi i diverses infeccions. "Conec moltes plantes de l'hospital, moltes especialitats, moltes peripècies ... Hi ha hagut moments dolents, no és or tot el que lluu, però el final és el que compta", explica en un vídeo.





Tot i que el procés ha estat llarg i dur, i encara queden mesos de recuperació, finalment Elsa Lomas ha pogut superar el coronavirus.





"Abans tenia por perquè a casa no hi haurà cap sanitari amb mi. Però, ja ho he assimilat. Està el meu marit i una persona que hem contractat. Tinc unes ganes boges, com a casa en cap siti o", explica Elsa al vídeo.