Està previst concloure el quadern de venda de Nissan aquesta setmana

Les administracions públiques i la direcció de Nissan tenen previst concloure el quadern de venda aquesta setmana amb l'objectiu d'analitzar-conjuntament en la propera reunió, prevista per dilluns que ve, i poder-lo enviar a les empreses interessades en la reindustrialització.





Així ho han explicat en un comunicat conjunt després de reunir-telemàticament i de forma extraordinària aquest dijous treballadors, companyia i administracions davant el recurs presentat contra l'adjudicació per part del Ministeri d'Indústria del suport tècnic a la taula de reindustrialització.





En la trobada totes les parts han ratificat el compromís adquirit en la reunió anterior de mantenir el 31 de març com a data de referència perquè les empreses que estiguin interessades en el procés presentin els seus projectes.





A partir de llavors el Ministeri d'Indústria preveu comptar amb una resolució al recurs i, en conseqüència, poder contractar a la consultora que permeti accelerar el procés final del procés. Fins ara, la direcció de Nissan assumirà el contacte amb les empreses interessades en l'acoblament de vehicles un cop se'ls hagi facilitat els quaderns de venda abans de final de febrer, i el Govern i la Generalitat amb les de bateries.





En la trobada, les dues parts han explicat a la representació els avenços duts a terme en els projectes en què estan treballant de forma activa i confidencial, i que s'agrupen en tres grans escenaris d'industrialització.





Aquests són: plantes de producció de bateries per proveir al mercat europeu de vehicles elèctrics, acoblament de vehicles elèctrics i un hub d'electromobilitat integrat per diverses empreses.





A la comissió han participat el secretari general d'Indústria de Govern, Raül Blanco; la directora general d'Indústria de la Generalitat de Catalunya, Matilde Villarroya; el subdelegat de Govern a Catalunya, Carles Prieto, i el responsable de les Operacions Industrials de Nissan a Espanya, Frank Torres.





Els membres de les quatre organitzacions sindicals amb representació en els comitès d'empresa dels centres de la Zona Franca de Barcelona, Montcada i Reixac, Sant Andreu de la Barca i NDS (Barcelona) han conformat la representació dels treballadors.





"LENT AVANÇ"



Les quatre organitzacions sindicals que participen en la Comissió --SIGEN-USOC, CCOO UGT i CGT-- han reiterat la seva preocupació pel "lent avanç" del procés. En un comunicat, els treballadors han explicat que durant la reunió han traslladat el seu malestar per com s'està portant aquest procés, i han lamentat haver-se assabentat per la premsa del recurs de la licitació de la consultora.





"Seguim veient que les administracions no treballen de manera coordinada. Se segueix usant de manera electoralista el tancament de Nissan malgrat estar en joc la feina de milers de treballadors", han criticat. Per tot això, estan "farts" de tantes bones paraules i de no tenir cap avanç palpable i han advertit que en la propera reunió del 22 de febrer no consentiran que això segueixi en la mateixa línia.





"Si en aquesta reunió no hi ha avenços significatius, tornarem a sortir al carrer a exigir una reindustrialització efectiva i real per a tots els afectats pel tancament de Nissan", han afegit.





RECURS



El Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals va acceptar fa unes setmanes un recurs presentat per la consultora YGroup a l'adjudicació de KPMG com a responsable d'assessorament especialitzat del procés de reindustrialització de Nissan. L'acceptació d'aquest recurs va significar la paralització del procés, que queda en suspens fins que es resolgui, segons han explicat fonts de YGroup a Europa Press.





La principal reclamació del recurs és la demanda d'experiència en aquest tipus de projectes de reindustrialització, cosa amb la qual, segons YGroup, KPMG no compta, ja que "cap dels serveis consignats per KMPG correspon a projectes de reindustrialització". Per la seva banda, des KPMG van explicar que la firma va ser adjudicatària d'un contracte públic a l'rebre la millor valoració tècnica i també la millor valoració en conjunt de l'oferta, i van assenyalar que el procés es va desenvolupar seguint els criteris de publicitat, transparència i concurrència, d'acord a la Llei de Contractes de Sector Públic.





La consultora també ha apuntat que l'admissió d'aquest recurs de YGroup per part de Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals "suposa paralitzar fins a tres mesos el procés de recerca d'alternatives industrials per a les plantes de Nissan a Barcelona".