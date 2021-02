El jutge confirma una nova condemna dos anys i mig de presó per a Hasel

L'Audiència de Lleida ha confirmat una sentència del jutjat penal número 3 per la qual el raper Pau Rivadulla, Pablo Hasel, va ser condemnat a dos anys i mig de presó per un delicte d'obstrucció a la justícia i per amenaces a un testimoni.





Pablo Hasel a la universitat de Lleida (EP)









El raper, que va ser detingut dimarts pels Mossos a la Universitat de Lleida i traslladat a la presó de Lleida per complir condemna de l'Audiència Nacional per enaltiment de terrorisme i injúries a la corona, va apel·lar la sentència que ara ha ratificat l'Audiència Provincial , suprimint només el delicte lleu de maltractament d'obra pel qual se li va imposar una multa, han informat, aquest dijous, fonts judicials.





La sentència considera provat que el 16 d'octubre de 2017, "Hasel va escriure al seu compte de Twitter: La Guàrdia Urbana de Lleida va comprar a aquest testimoni fals per declarar contra un company a què li van donar brutal pallissa. Han estat absolts" i que el missatge acompanyava una foto del testimoni que havia declarat en un judici que s'havia celebrat per un delicte lleu.





També considera provat que el 18 d'octubre de 2017 el cantant va intentar "clavar-li un cop de peu" al testimoni que aquest va poder evitar i que llavors el raper va amenaçar dient-li "et mataré".





En el judici, que es va celebrar al gener de 2020, el fiscal va demanar un any i nou mesos de presó per obstrucció a la justícia, per presumptament difondre la imatge del testimoni en xarxes socials, i de nou mesos més per suposades amenaces.





Hasel acumula diverses condemnes a més d'aquesta i la que li ha fet entrar a la presó: una que va quedar en suspens per enaltiment de terrorisme, una altra per resistència i desobediència a l'autoritat i una més per agressió a un càmera de TV3.