El 5% de la població espanyola ja ha rebut una dosi de la vacuna del Covid-19

La secretària d'Estat de Sanitat, Silvia Calzón, ha destacat aquest dijous, en una roda de premsa, que el 5 per cent de la població espanyola ja ha rebut una dosi d'una de les tres vacunes contra el Covid-19 disponibles a Espanya .





Una sanitària prepara una vacuna (EP)





Calçons s'ha pronunciat així en una roda de premsa al costat del director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, on a més ha destacat que a Espanya ja s'han administrat fins aquest dijous 2.782.751 dosis de les vacunes contra el Covid -19 de Pfizer, Moderna i AstraZeneca, el 76,8 per cent de les distribuïdes entre les comunitats autònomes, que puja a 3.622.165 unitats.





"La prioritat és protegir a la gent gran amb la vacunació, ja que si hi ha un factor de risc que té una relació lineal amb aquesta malaltia és l'edat. Això està constatat científicament i per això l'objectiu és vacunar en el primer trimestre al 80 per cent dels majors de 80 anys ", ha recalcat Calzón.





Finalment, i pel que fa a l'anunci de Pfizer que la variant sud-africana podria reduir significativament la protecció de la seva vacuna, Simó ha informat que a Espanya hi ha poca circulació d'aquesta variant per la qual cosa no s'espera que afecti el pla de vacunació.