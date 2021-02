Open Future de Telefónica busca a Tarragona els millors projectes d’emprenedoria en la seva primera convocatòria de 2021

Open Future, la iniciativa que Telefónica va posar en marxa el 2014 per a impulsar l’emprenedoria a nivell regional com a part de la seva estratègia d’innovació oberta, ha llençat la I Call Open Future España 2021 a la recerca dels millors projectes disruptius de base tecnològica que es desenvolupen en qualsevol punt del país. La convocatòria està oberta fins al pròxim 25 de març.









@Telefónica





En aquesta convocatòria es busca a joves apassionats per la tecnologia amb projectes que vulguin revolucionar indústries tradicionals a través de noves tecnologies i les últimes tendències en realitat virtual, intelligència artificial, machine learning, Big Data, Internet de les Coses (IoT), Blockchain, computer vision, biotecnologia, eSports, gaming, Agrotech, ciberseguretat, e-Health i cloud, entre moltes altres.





Els projectes seleccionats formaran part de l'ecosistema global de Telefónica Open Future i, tindran l'oportunitat d'enfortir-los i escalar-los en un període d'entre 4 a 9 mesos. A més d'aconseguir una major visibilitat, les startups seleccionades comptaran amb l'assessorament d'un equip de mentors format per grans professionals experts en diferents àrees de Telefónica. El programa permet també accedir a nombrosos esdeveniments de networking amb altres emprenedors, institucions i potencials inversors de tot el món.





Sota un model d'innovació oberta en collaboració amb el sector publicoprivat, Open Future té com a objectiu principal la descentralització de l'emprenedoria impulsant corredors d'innovació per tota la geografia espanyola. D'aquesta manera, contribueix al creixement de l'economia regional secundant localment projectes d'innovació tecnològica i la creació d'empreses digitals i disruptives en diferents sectors. Només l'any passat va impulsar la creació de més de 700 llocs de treball qualificat a Espanya.



“Des d’Open Future Telefónica continuem lluitant per ajudar a escalar projectes potents, estiguin localitzats on sigui gràcies a la nostra capillaritat regional. Volem estar on neix l'emprenedor”, ha assegurat Inés Oliveira, directora Global d’Open Future.





A nivell nacional, 10 Hubs d’Open Future busquen startups en aquesta convocatòria, entre ells, ‘Green M1’ de Tarragona, situat en l'avinguda Vidal i Barraquer de la ciutat. Inaugurat el 2015, l'espai acull la iniciativa publicoprivada entre Telefónica i l'Ajuntament de Tarragona, dirigida a enfortir el sector emprenedor tecnològic dins del territori.





La resta de hubs d'aquesta primera convocatòria d’Open Future en 2021 estan repartits per Espanya: ‘El Cable’ a Almeria, ‘El Cubo’ a Sevilla, ‘La Farola’ a Màlaga, ‘El Patio’ a Còrdova, ‘El Ángulo’ a Ceuta, ‘La Atalaya’ a Extremadura, ‘Carthago’ a Múrcia, ‘La Cárcel’ a Segòvia i ‘Gran Vía’ a Madrid, aquest últim situat en l'icònic Edifici Telefónica de la capital i connector estratègic de la xarxa d'espais d’Open Future. Des de la seva creació, tots aquests Hubs han aconseguit impulsar desenes i desenes de projectes d'innovació tecnològica de diferents startups de tot el país.