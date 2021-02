Sabadell reunirà als seus accionistes el 26 de març per votar l'elecció de González-Bueno com CEO

El consell d'administració de Banc Sabadell ha convocat els seus accionistes en junta general ordinària a les 12.00 hores de divendres que ve 26 de març, a Alacant, per sotmetre a votació la ratificació i nomenament de César González-Bueno com a conseller delegat de l'entitat.









Seu de Banc Sabadell (EP)





Segons ha informat Banc Sabadell a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), també portarà a l'escrutini dels accionistes el nomenament d'Alicia Reis Revolta com a consellera independent, i les reeleccions d'Anthony Frank Elliott Ball i de Manuel Valls Morató, tots dos també amb caràcter d'independent.





Així mateix, l'ordre del dia recull l'aprovació de la modificació dels estatuts socials de Banc de Sabadell amb la intenció de reflectir un nou esquema de govern corporatiu i l'adaptació a la revisió del Codi de Bon Govern de les societats cotitzades de juny de 2020 .





Un dels canvis més rellevants serà la modificació de les funcions de president, Josep Oliu, i del conseller delegat, que a partir d'aquest dia serà González-Bueno en substitució de Jaume Guardiola.





Oliu deixarà de comptar amb funcions executives un cop finalitzi aquest primer trimestre del l'any. Segons ha indicat en la roda de premsa corresponent als resultats de l'exercici 2020, va ser ell mateix qui va proposar al consell que el canvi de model es realitzés ara, com a conseqüència de la successió del CEO.





A més, l'establiment d'aquest nou model suposa alinear-se amb les recomanacions de l'Autoritat Bancària Europea (EBA, per les sigles en anglès), que insta les entitats a limitar les funcions executives de la presidència.





Com és habitual en aquest tipus de cites, els accionistes també hauran de donar el seu vistiplau a la política de remuneracions dels consellers, al límit màxim aplicable a la retribució variable, així com als informes de gestió, els comptes anuals i el document de l'Estat d'Informació No financera, entre d'altres.