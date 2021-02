Catalunya va ser la comunitat autònoma que va rebre més fons de l'Estat el 2020

Després de la pressió de les patronals perquè el Govern impulsi un paquet d'ajudes directes, l'Executiu insisteix que, des de fa un any estan donant ajudes als sectors més afectats per la covid-19. Ajudes com les garanties de liquiditat, els ERTO i les prestacions per cessament d'activitat. Dijous, el Govern va publicar un informe detallant els fons que ha rebut cada comunitat i ciutat autònoma des de l'inici de la pandèmia.





Cadires en una terrassa buida de al centre de Barcelona (EP)





Durant 2020, l'Estat va pagar el ERTO a més de quatre milions de treballadors, va destinar gairebé 5.000 milions d'euros a les regions perquè poguessin pagar la prestació dels autònoms, va donar a 457.227 persones a l'Ingrés Mínim Vital, va atorgar avals públics per valor de 87.194.000 perquè poguessin facilitar el finançament a 581.231 empreses i transferir més de 16.000 milions d'euros a les regions.





Els documents permeten demostrar que Catalunya ha estat la regió que més s'ha beneficiat de l'assistència de l'Estat central. En concret, Catalunya es va beneficiar del 20% de la despesa regional de l'Estat, sense comptar el fons Covid.19, el fons social extraordinari, el pagament dels ERTO i del cessament d'activitat. I és que Catalunya és la regió amb més treballadors en ERTE i la segona amb més autònoms afectats.





Després el segueixen Madrid, Andalusia i Comunitat Valenciana. Les comunitats que han rebut menys fons serien la Rioja, Cantàbria i Navarra.