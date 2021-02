Els experts creuen que l'única manera de combatre la pobresa de la pandèmia és un creixement inclusiu

L'Observatori Empresarial per al Creixement Inclusiu (OEPCI) ha publicat el seu IV informe anual que, en aquesta ocasió, porta per lema 'Creixement inclusiu. A la recerca d'una prosperitat compartida 'i en què precisament advoca pel creixement inclusiu per superar la situació actual i incideix en el paper del sector privat per combatre la pobresa i la desigualtat que s'han aguditzat durant la pandèmia.













Segons l'informe, la desigualtat és, al costat del canvi climàtic, un dels grans desafiaments a què s'enfronta la humanitat en un món globalitzat i interconnectat. A més, amb la COVID-19, han sorgit nous indicadors que reflecteixen la pobresa o desigualtat.





En aquest sentit, els autors de l'estudi afirmen que, per exemple, a Espanya hi ha 235.000 llars que només tenen accés a internet a través del telèfon mòbil, el que influirà en el nivell educatiu de molts nens i joves. D'altra banda, el Banc Mundial calcula que 115 milions de persones cauran en situació de pobresa extrema (menys de 1,90 dòlars al dia) a causa de la COVID-19, entre altres dades.





Per tot això, els autors del document argumenten que la visibilitat de la pobresa i la desigualtat "pot transformar-se en oportunitat per esmenar la situació" però que "aconseguir-ho és responsabilitat de tots".





"I només ho aconseguirem amb un esforç conjunt de tota la societat, empreses i institucions. El lideratge del sector empresarial és clau en aquest esforç perquè, al costat de la necessària i ràpida reactivació econòmica, s'aconsegueixi que aquest creixement beneficiï a tota la societat i contribueixi a una prosperitat més àmplia i compartida ", asseguren.





Precisament, el filòsof Peter Drucker va difondre en el seu llibre 'The Practice of Management', el 1954, que el que no es mesura no es coneix i, per tant, no es pot millorar. Per això, els autors de l'estudi assenyalen que mesurar la contribució social suposa "un gran repte i alhora una gran oportunitat per a les empreses" pel que tracten de guiar les companyies en el seu compromís amb el creixement inclusiu a través dels seus negocis, més enllà de la filantropia i l'acció social.





"Com a empresa, buscar una prosperitat compartida no ha de significar renunciar al benefici econòmic i a l'èxit empresarial. Potser sí una manera diferent de mesurar el primer i entendre el segon. És possible contribuir amb solucions empresarials que generin impacte i millorin la vida les persones més vulnerables. És el moment d'actuar amb propòsit tenint en compte una mirada a llarg termini i cap a la sostenibilitat ", indica l'informe al respecte.





Per tot això, també proposen buscar aliances que es puguin sostenir a llarg termini, compartir propòsits i estratègies, identificar els objectius de forma clara i considerar el creixement inclusiu com un canvi en el model empresarial doncs, al seu judici, el compromís comença en el interior de les organitzacions i qualsevol organització pot contribuir.





A més, recomana adaptar l'impacte social a la capacitat de l'organització, respondre a les demandes reals amb capacitats reals, vincular negoci i compromís social, garantir la diversitat en els òrgans de direcció i equips de treball, recolzar-se en dinàmiques i processos ja assentats com retribucions variables o obligacions de reporting; o actuar amb transparència.





D'aquesta manera, els experts conclouen que el creixement inclusiu és una nova forma d'entendre el propòsit empresarial pel que tant CODESPA com una sèrie de socis estratègics de la fundació (com l'IESE Business School, The Boston Consulting Group, Deloitte i Open Value Foundation, entre d'altres) han iniciat el projecte Prosper4ALL, que aspira a crear un marc d'anàlisi i mesurament del compromís de les empreses en la recerca de l'impacte social i la inclusió a través de les seves àrees de negoci i cap a tots els seus grups d'interès.





ÍNDEXS PER MESURAR LA DESIGUALTAT

La desigualtat és tractada en la publicació de l'OEPCI des d'una perspectiva sociològica, política i econòmica. En relació amb la desigualtat econòmica, fa referència a un dels barems més utilitzats, l'índex de Gini, tot i que no considera noves formes de pobresa presents a Espanya, com la pobresa laboral, infantil o energètica.





Per millorar el mesurament de la desigualtat va néixer l'Índex de Desenvolupament Inclusiu (IDI), promogut pel Fòrum Econòmic Mundial. Aquesta eina s'afegeix a l'anàlisi altres variables, com l'esperança de vida, els índexs de pobresa i la ràtio de dependència. Segons aquest barem, en comparació amb la resta de països europeus, Espanya ocupa la posició 26 de 29.





L'informe també fa al·lusió a l'índex de pobresa multidimensional (IPM), elaborat pel Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD). El IPM considera dimensions com l'educació, l'assistència sanitària i el grau de benestar social.





A més, recupera les dades de l'Indicador AROPE de la Xarxa Europea de Lluita contra la pobresa i l'Exclusió social (EAPN), que ofereix una radiografia de l'impacte de la pobresa i l'exclusió social a Espanya. Segons els registres, a Espanya, el percentatge de ciutadans en situació de pobresa relativa és del 26%.





El OEPCI també ha volgut contribuir a aquestes propostes de mesura amb una eina per mesurar el grau de creixement inclusiu a les empreses. En paraules de Mónica Gil-Casares, coordinadora del projecte i directora d'Investigació en CODESPA, el projecte --ara en fase pilot-- "respon a una necessitat que és present en moltes corporacions: mesurar el seu impacte social; tenir dades per potenciar la "S" dels criteris ASG (ambientals, socials i de bon govern corporatiu) ".





En la investigació han participat 31 empreses privades, 10 Fundacions i organitzacions empresarials, 6 centres de recerca, 2 organismes públics, organismes internacionals i ONG. L'informe ha comptat amb el suport de l'Agència Espanyola per a la Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID) i l'Institut de Comerç Exterior (ICEX).