Risto Mejide s'uneix a Ana Rosa i carrega contra Pablo Iglesias

Risto Mejide va carregar contra Pablo Iglesias al plató de 'Tot és mentida' després que el polític exigís major control dels mitjans de comunicació privats.





Risto Mejide en una imatge d'arxiu (EP)





"A mi és que ja m'entra el riure", va dir el presentador. "Quan un polític parla del que sap, no surt per la televisió. I tant que aquest sector està regulat!", Va continuar.





Risto va dir a més que els grans problemes de les televisions privades són d'altres, com les grans plataformes. I és que el presentador diu que no hi ha gairebé "regulació en matèria publicitària, de protecció a el menor" i que les plataformes "fan un pagament testimonial d'impostos i que no tenen l'obligació d'invertir en producció espanyola i europea".





"Això és el que hauria d'estar reclamant i no la ingerència pública en un sector privat", ha conclòs