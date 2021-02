Es celebrarà el 8M aquest any? El moviment feminista espera celebrar-lo amb mesures de seguretat

La Comissió 8M, el grup de treball que organitza les accions pel Dia Internacional de la Dona, vol tornar a "prendre la carrers" en 2021, encara que la seva intenció és que les mobilitzacions es realitzen amb mesures de seguretat i descentralitzant alguns actes per a evitar les concentracions nombroses.





Manifestació del 8M









Així ho han explicat fonts pròximes a l'organització, que han assenyalat que ara estan a l'espera de rebre el vistiplau de les delegacions de Govern, per poder fer oficial la seva proposta.





Les mateixes fonts han explicat que l'objectiu és realitzar un acte central per "prendre el carrer" un any més, però també es realitzaran accions descentralitzades, per part de les comissions de barris o de localitats, per evitar "una concentració massiva" i " diversificar "la participació.





Aquesta edició de 2021 es produeix en plena pandèmia i després de les crítiques que va suscitar la seva celebració l'any passat. L'oposició va assenyalar la manifestació del 8M per criticar la gestió de Govern en els inicis de la crisi sanitària i com a focus de contagi, quan la ministra d'Igualtat, Irene Montero, o la de Sanitat --llavors de Política Territorial i Funció Pública-- Carolina Darias, van donar positiu per coronavirus dies després de participar.





CONTRA ELS ATACS A LA GENT TRANS

El 2020 també van participar en la manifestació representants de partits polítics, com PP i Ciutadans, que el 2021 poden tornar a unir-se, ja que la convocatòria a aquests actes es realitza a través d'assemblees obertes i tot aquell que vulgui unir-se ho fa lliurement.





Així, és habitual trobar a les manifestacions a nombrosos grups que es reivindiquen amb diferents lluites i l'organització ha explicat que ells convoquen però no poden controlar qui ocupen els espais o les pancartes que porten.





No obstant això, la Comissió 8M ha explicat que entre les organitzacions que la formen sempre hi ha hagut consens sobre els drets de les persones trans i, segons han indicat les fonts, qualsevol associació que es digui feminista i que atac als drets humans de les persones trans no entra en el seu relat.





I és que, aquesta edició s'està preparant enmig del debat sobre l'aprovació de la Llei Trans, un text del Ministeri d'Igualtat que ha generat desavinences entre els socis de Govern per la despatologització de la transsexualitat i l'autodeterminació de gènere.





LLUITA PER LA IGUALTAT ENTRE HOMES I DONES

Aquestes desavinences s'ha traslladat també al moviment feminista, ja que hi ha una part de la mateixa que creu que aquesta autodeterminació del gènere permetrà a qualsevol home que se senti dona a beneficiar-se dels drets pels quals el moviment ha vingut lluitant des de fa dècades.





En aquesta posició de troba l'Aliança contra el Esborrat de les Dones que, segons ha explicat, celebrarà el 8M com "un dia de reivindicació de l'agenda feminista". "Els debats no es plantegen contra ningú. Nosaltres estarem en la reivindicació de la nostra agenda vinculada a la igualtat entre dones i homes", ha assenyalat l'associació.





Segons ha destacat, el debat sobre el generisme queer "és per al feminisme una agenda sobrevinguda que res té a veure amb l'agenda feminista" i que, en l'actualitat, les seves preocupacions "i la de la immensa majoria de les ONG de dones "se centren" en la precarietat, l'explotació sexual i reproductiva, les injustes desavantatges a què s'enfronten, la presència de dones en la ciència, la representació política o l'impacte dels abusos i les agressions sexuals ".





"Els que des de qualsevol espai, inclòs els institucionals, usin el 8 de març per plantejar o imposar altres debats, estaran en altres coses però no en la defensa dels drets de les dones", ha insistit.





Segons la seva opinió, "les problemàtiques de les persones transsexuals, són una cosa, les de les transgènere altra" i "les seves problemàtiques s'emmarquen en altres debats que no són objectiu d'un dia de lluita en defensa dels drets de les dones".





Des de la Federació Plataforma Trans, la seva presidenta Mar Cambrollé, ha indicat que les organitzacions que la formen participaran en les accions del 8M en els territoris en els quals estan presents, com a Comunitat de Madrid, Catalunya, Aragó, Galícia, País Basc, Navarra, Canàries o Balears, dels quals, a més, formen part de l'organització.





En aquest sentit, ha explicat que es preveuen alguns actes línia, lectures de llibres feministes o taules de debat online i, ha apuntat, en tots ells hi haurà participació de persones trans, entre d'altres col·lectius. Perquè, segons ha indicat Cambrollé, el moviment feminista i les organitzacions trans sempre han anat "colze amb colze" en la lluita pels seus drets.





Els qui no comparteixen això, ha explicat, són dones "burgeses, acadèmiques i amb càrrecs" que, al seu parer, no són a la realitat i ha recordat que en les accions del 8M sempre han participat en la lluita de tot tipus de dones, amb diversitat funcional, gitanes, en extrema precarietat, i fins i tot col·lectius com les kellys, que han estat recolzades també per les feministes.