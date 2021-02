La Policia de Gibraltar investiga l'explosió amb quatre ferits en un vaixell amb carbó

La Policia Reial de Gibraltar ha obert una investigació per aclarir el que ha passat en l'explosió a la nit d'aquest divendres en un vaixell que portava carbó, la càrrega "no representa un perill per al vaixell o per altres vaixells als voltants", un succés que ha deixat quatre ferits, dos d'ells a la Unitat de Cremats de l'Hospital Universitari Verge del Rocío de Sevilla.









Platja Espanyola Des de La Que Es Veu El Penyal D'Gibraltar (EP)









Segons concreta el servei d'informació de la colònia britànica en un comunicat, la Policia Reial ja es troba a bord del vaixell per iniciar la investigació preliminar sobre la causa de l'explosió, ocorreguda cap a les 21,10 hores i afirma que a l'espera de qualsevol conclusió contrària de la investigació, "en aquest moment no consta cap raó per sospitar que qualsevol actuació delictiva hagi donat lloc a l'explosió".





L'explosió es va saldar amb un total de quatre tripulants ferits. Dos membres de la tripulació van ser atesos a bord del vaixell per paramèdics de l'Autoritat Sanitària de Gibraltar, mentre que els altres dos van ser evacuats per rebre tractament urgent a l'Hospital de Sant Bernat per l'autoritat sanitària de Gibraltar i van ser posteriorment traslladats a la Unitat de Cremats de l'Hospital Universitari Verge del Rocío de Sevilla, sofrint cremades del 40 i 25%.





El port d'Algesires (Cadis) es va oferir a col·laborar en l'evacuació dels tripulants ferits en helicòpter, però Gibraltar explica que la decisió d'evacuar als tripulants a l'Hospital de Sant Bernat va ser presa pels paramèdics de l'Autoritat Sanitària de Gibraltar.





El vaixell es troba ara a l'est de Gibraltar sense poder fondejar en aquest moment, però en contacte constant amb el VTS de Gibraltar. El vaixell es troba estable i totalment operatiu a excepció del seu equip d'ancoratge. L'Autoritat Portuària de Gibraltar continuarà treballant amb la tripulació de la nau i els seus agents per ajudar en les reparacions, l'aprovisionament i, si és possible, l'ancoratge.





La colònia confirma que el vaixell, de nom 'CSSC Cape Town', està carregat amb 112.365 tones mètriques de carbó, carregades a la terminal de carbó de Curtis Bay als Estats Units, i sosté que aquesta càrrega "no representa un perill per al vaixell o per altres vaixells als voltants ", ja que està classificada com no perillosa, segons el Conveni per a Facilitar l'Trànsit Marítim Internacional, també conegut com a Conveni FAL.





Els tècnics acudiran en breu al vaixell per intentar reparar el sistema d'ancoratge de la mateixa. També acudiran representants de la Societat de Classificació i de l'estat d'abanderament i perits per dur a terme les seves pròpies investigacions a bord de la nau. També es preveu que es porti tripulació addicional per substituir els ferits.





El 'CSSC Cape Town' porta bandera de Hong Kong i va ser construït el 2020. Portava 19 tripulants. Els membres de la tripulació a bord de la nau són tots de nacionalitat xinesa. El seu últim port d'escala va ser Baltimore, als Estats Units d'Amèrica. El seu pròxim port d'escala és Port Said, a Egipte.





L'Autoritat Portuària de Gibraltar s'estén la seva gratitud a totes les agències, autoritats i persones que han col·laborat en la gestió d'aquest incident. També expressa el seu agraïment a l'Autoritat Portuària de la Badia d'Algesires (APBA) per la seva oferta d'assistència per atendre les víctimes involucrades en aquest incident.