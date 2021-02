Fecasarm presenta un nou recurs al TSJC després que el Govern prorrogui les restriccions

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha presentat aquest dilluns un recurs contenciós-administratiu davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en què impugna la pròrroga de les restriccions imposades pel Govern per la crisi sanitària i sol·licita la suspensió.





Joaquin Boadas, secretari general de Fecasarm









El recurs, l'onzè que l'associació presenta contra la Generalitat des de l'inici de la pandèmia sol·licita les mesures per via urgent ja que la pròrroga és de set dies, el que suposa "una claríssima urgència peremptòria" per evitar que el Tribunal no es pronunciï abans que perdi vigència, segons un comunicat de l'entitat aquest dilluns.





Segons el recurs, les restriccions horàries a l'obertura de la restauració provoquen "gravíssims danys i perjudicis que la seva execució està irrogant de manera injusta i innecessària".





Fecasarm considera que "no es pot justificar de cap manera que els locals no puguin treballar en el servei de sopar" i ha recordat que el Tribunal Superior de Justícia del País Basc (TSJPB) ja va suspendre el tancament de la restauració.





L'entitat, a més, assegura que tot i l'obertura continuada de la restauració a País Basc des de fa 12 dies, les dades epidemiològiques són els més baixos des del 2 de gener, mentre que a Catalunya es mantenen estables o empitjoren per sisè dia.





Per al secretari general de Fecasarm, Joaquim Boadas, "aquesta comparativa d'evolució de dades ens dóna un cop més la raó" i assegura que l'obertura de bars i restaurants contribueix a la reducció de contagis.