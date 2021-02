Endesa i l'Ajuntament de Tarragona col·laboren sobre el servei elèctric a Sant Salvador

Endesa i l'Ajuntament de Tarragona han iniciat una taula de treball per definir i prioritzar accions concretes que garanteixin el servei elèctric al barri de Sant Salvador, informa l'empresa en un comunicat aquest dilluns.





Imatge d'arxiu d'Endesa (EP)









Ja s'ha celebrat la primera reunió d'aquest tipus i s'han començat a activar aquestes taules de coordinació amb diferents municipis de la resta de Catalunya.





A més, Endesa té previst un pla d'inversions i diverses millores al barri i a tota Tarragona, en el qual s'inclou la modernització i la digitalització de les infraestructures per aconseguir una xarxa cada vegada més intel·ligent i resilient, el telecomandament, un sistema nou de sensorització dels centres de distribució, entre d'altres.





Com subministradors d'un servei essencial, la companyia "lamenta la situació puntual que han viscut alguns veïns i veïnes de la zona" quan s'han produït incidències.





"La màxima preocupació rau en la desconnexió dels sistemes protectors detectada en instal·lacions de la companyia de la zona d'interblocs", que actuen per evitar danys majors quan es produeixen sobrecàrregues motivades per consums no controlats, segons Endesa.