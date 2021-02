Isaías Táboas: "Se'n fa difícil entendre el termini del nou servei de Rodalies Lleida"

@EP





Renfe Mercaderies ha llançat un pla per duplicar la seva facturació a Catalunya i aconseguir 150 milions d'euros el 2030, segons ha assegurat el president de Renfe, Isaías Táboas, aquest dilluns a la presentació de el Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030.









@Renfe













"Les mercaderies són la gran assignatura pendent" de l'empresa, ha assegurat el directiu, que ha explicat que es realitzaran importants inversions en locomotores perquè circulin pel corredor mediterrani, que compta amb un tipus d'electrificació diferent a la de la resta de la xarxa .





A més, s'intensificarà la relació amb els ports i es convertirà a Renfe a un operador logístic integral, una cosa "desconegut per a l'empresa però que ja està en marxa" amb serveis de primera i última milla.





RODALIES DE LLEIDA UNA OPORTUNITAT





Táboas ha assegurat que "és una oportunitat que no es pot deixar passar" i ha recordat el desenvolupament d'una divisió inmologística per aprofitar les instal·lacions amb què compta l'empresa i que poden servir per a l'emmagatzematge de productes.





El president de Renfe, Isaías Táboas, ha expressat la seva perplexitat davant el nou servei de Rodalies ferroviàries de Lleida, que la Generalitat ha encarregat a FGC i que haurà d'estar llest en 2024 amb una inversió de 60 milions d'euros: "Se'n fa difícil d'entendre perquè hem d'esperar quatre anys per posar en marxa el servei ".





Táboas ha apuntat que és un pla "molt ben pensat i que té molta coherència des del punt de vista de la mobilitat", durant la presentació del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 que ha realitzat al costat de el president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, i el coordinador de el pla, Pere Macias, aquest dilluns.





El directiu ha apuntat que d'haver-ho encarregat a Renfe podria estar en marxa en un termini de tres mesos "seria més barat i no s'hauria d'esperar quatre anys i invertir 50 milions en ferro".





Per Táboas, Renfe podria fer-ho "molt aviat i més barat", tot i que accepta que el titular d'el servei, en aquest cas la Generalitat, busqui altres alternatives.





LA LLANÇADORA A L'AEROPORT





El president de Renfe també s'ha mostrat crític amb el projecte de crear un tren llançadora entre Barcelona i la T1 de l'Aeroport de Barcelona-el Prat i ha assegurat que els experts en mobilitat coincideixen a assenyalar que és "un tema complex des del punt de vista operacional ".





Táboas ha recordat que Renfe ja arriba a l'aeroport i ha apuntat que no veu raons per no fer-se "perllongant la línia i sense necessitat de comprar nous trens".





Per la seva banda, Macias ha assenyalat el "problema de l'embut a la part central" de el sistema ferroviari a Barcelona i que aquesta llançadora significaria sumar dues vies més, el que dificultaria el funcionament. "Més enllà de qui ho operi, és una pèssima decisió des del punt de vista de configuració de la xarxa", ha expressat Macias.









Els trams problemàtics a la xarxa de Rodalies segons el Pla fins al 2030.





Tant Macias com Táboas han presentat el nou pla d'inversió per a Rodalies de la propera dècada, que preveu 6.346.000 d'euros amb l'objectiu de modernitzar les infraestructures i incrementar els viatgers en un 50% el 2030.

















@Renfe





En aquest sentit, Sánchez Llibre ha explicat que aquest pla ha estat un aspecte fonamental i rellevant per Foment del Treball i ha demanat que es contempli "la possibilitat d'aplicar la gestió de km0".









Per Sánchez Llibre "seria important" que la gestió de les grans infraestructures com la xarxa de Rodalies, els ports, els aeroports o la xarxa viària d'alta capacitat es gestioni en proximitat.





LES PRINCIPALS ACTUACIONS DEL PLA D'RODALIES

























Renfe crea un grup d'experts per assessorar el seu creixement a Catalunya





Renfe ha creat un grup d'experts amb onze personalitats catalanes que tindrà com a objectiu assessorar a l'empresa en la millora dels seus serveis i en el seu creixement a Catalunya.





Els experts, provinents de diferents àmbits, oferiran consells en temes empresarials, turístics, logístics o operacionals, a més de treballar per a la creació de productes que augmentin la mobilitat dels turistes i potenciar el transport de mercaderies, segons ha explicat l'empresa en un comunicat aquest dilluns.





MEMBRES DEL GRUP D'EXPERTS









Marian Muro. Advocada especialitzada en dret d’Associacions i dret del Turisme. Ha estat directora general del Grup Julià i directora general de Turisme de la Generalitat entre 2011 i 2016. A l’actualitat és la directora de Turisme de Barcelona.





Jordi Valls. Llicenciat en dret. Va ser alcalde de Manresa entre 1995 i 2006, exconseller de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya i expresident de l’Autoritat Portuària de Barcelona. També ha estat director general del Grup Suez a Mèxic i, posteriorment, director general d’Amèrica Llatina Nord. Actualment és director general de Mercabarna.





Jordi Casas, advocat va ser senador, diputat al Congrés i al Parlament de Catalunya. Va exercir com a Delegat del Govern a Madrid i a l’actualitat és el Cap de Gabinet de Presidència de Foment del Treball.





Emma Cobos. Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials, des de 2009 és directora de Desenvolupament de Negoci del Port de Barcelona.





Anna Matas. Catedràtica d’Economia Aplicada i directora del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Directora del programa d’investigació d’Infraestructures i Transport de l’Institut d’Economia de Barcelona.





Pere Macias. Enginyer de Camins, Canals i Ports, va ser alcalde d’Olot, conseller de Medi Ambient i de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, a més de senador i diputat. Va ser el director tècnic del projecte de connexió dels dos tramvies de Barcelona i a l’actualitat és coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya i presideix la Fundació Cercle d’Infraestructures.





Anna Balletbó. Periodista i exdiputada en el Congrés dels Diputats. Des de 2002 és la presidenta de la Fundació Internacional Olof Palme de la qual n’és cofundadora i actualment consellera de Renfe Viatgers.





Joan Torres. Enginyer Industrial que va ser president de l’Entitat Metropolitana del Transport, Transports Metropolitans de Barcelona, de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, de l’Institut Metropolità del Taxi, així com de l’Associació d’Enginyers Industrials de Catalunya. Actualment és conseller de Renfe Mercaderies.





Jordi Prat. Enginyer de Camins. Va ser director regional a Catalunya per al Ministeri d’Obres Públiques, Coordinador d’Adif de les actuacions de l’Alta Velocitat a Catalunya, director del Consorci d’Alta Velocitat de Barcelona i coordinador de la xarxa ferroviària a Barcelona. A l’actualitat és conseller de Renfe Fabricació i Manteniment.





Manuel Gómez Acosta. Enginyer Industrial. Va ser director de Cooperació Tecnològica Internacional de TMB, director general de TUBSA i investigador de l’Institut d’Estudis Metropolitans de Barcelona. També ha estat director de Relacions Institucionals del Grup Alstom a Catalunya i vicepresident de Railgrup. Actualment és conseller de Renfe Fabricació i Manteniment.





Jordi Xuclà, advocat, exsenador i exdiputat al Congrés. A l’actualitat exerceix com a professor a la Universitat Ramon Lluill i és conseller de Renfe Mercaderies.





Per part de Renfe hi assistiran el president Isaías Táboas, el director General d’Estratègia i Innovació, Manel Villalante, la directora de Rodalies de Catalunya, Mayte Castillo i el director del mercat Multiproducte de Renfe Mercancías, Julio Carazo.