L'Hospitalet obre una convocatòria d'ajudes de 600.000 euros per a empreses i autònoms

L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat destinarà 600.000 euros a empreses i treballadors autònoms afectats per la pandèmia, aportats pel Pla metropolità de suport a les polítiques socials municipals 2020-2023 de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB).





Ajuntament de l'Hospitalet (EP)









El termini per sol·licitar els ajuts s'obrirà aquesta setmana, un cop es publiqui al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), i cada beneficiari podrà obtenir fins a 5.000 euros, ha informat l'Ajuntament aquest dilluns en un comunicat.





L'Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social gestionarà aquestes subvencions a través de dues línies: 'Despesa Covid-19 i digitalització' i 'Contracta a L'H 2020', dotades cadascuna amb 300.000 euros.





Per obtenir la primera de les ajudes, els sol·licitants hauran de disposar d'una plantilla inferior a 50 persones i tenir seu social, delegació o centre de treball a l'Hospitalet, i les sol·licituds es podran presentar fins al 30 d'abril.





Per a la segona línia d'ajuts, la subvenció serà com a màxim del 50% de les despeses salarials i de seguretat social per a noves contractacions de persones en situació d'atur per un període mínim de sis mesos; i el termini màxim subvencionable serà d'un any i les sol·licituds es podran presentar fins al 30 de març.





En ambdós casos, si un cop acabat el termini de recepció de sol·licituds la dotació econòmica no s'ha esgotat, la recollida de peticions continuarà oberta.