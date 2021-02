La sueca Inzile es postula per ocupar la planta de Nissan a Barcelona.

El constructor de vehicles elèctrics suec Inzile s'ha postulat per ocupar la planta de Nissan a Barcelona per tal de produir fins a 5.000 unitats anuals del model de camió elèctric PRO4, segons un comunicat enviat per l'empresa aquest dimarts.





Planta de Nissan a Barcelona (EP)





L'empresa aterraria a la Zona Franca en el marc d'un aeroport de connexió de descarbonització que suposaria una inversió de 800 milions d'euros i inclouria sistemes de reducció de diòxid de carboni o un centre de formació, segons ha avançat La Vanguardia.





El ceo de Inzile, Ragnar Ahgren, ha apuntat que el mercat espanyol "té un ampli coneixement en automoció", el que el fa atractiu per a l'empresa, ja que seria una manera eficient i ràpida d'iniciar la seva producció.





La voluntat de Inzile, que arribaria a Barcelona de la mà d ' "una entitat promotora espanyola, és iniciar la producció en 2022 i que es converteixi en el seu centre de producció al sud d'Europa.

L'empresa destaca que a la planta de Nissan s'han fabricat "turismes, vehicles comercials, SUV, camions i autobusos" i que hi ha una important xarxa de subcontractistes ben establerts.





La comissió de reindustrialització de Nissan s'ha imposat el 31 de març com a data límit per rebre propostes per ocupar les plantes que l'empresa japonesa abandonarà a finals d'aquest any.