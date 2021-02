Andorra crea un nou sistema digital de registre per als que volen rebre la vacunai

Una plataforma digital permetrà, a partir de dimecres, que els andorrans que vulguin vacunar-se del Covid-19 s'inscriguin per poder rebre la seva dosi gratuïtament en els propers mesos, segons ha explicat aquest dimarts en un comunicat de premsa el Govern de al Principat. L'objectiu de la plataforma és identificar les persones que volen rebre la vacuna per poder planificar el procés de vacunació, de manera que per registrar-se es requerirà el número d'identificació administrativa i un número de telèfon mòbil.





Una infermera prepara una vacuna (EP)





Per a aquells usuaris amb més dificultats per accedir a l'eina informàtica s'habilitarà un telèfon (00376 775019) perquè també es puguin inscriure a la campanya de vacunació.





Un cop es rebin les dosis de la vacuna de Covid-19 s'anirà vacunant a la població per fases, segons el col·lectiu a què pertany i el grup d'edat; hi ha quatre fases previstes, la primera de les quals ja s'ha completat.





Les autoritats sanitàries contactessin a les persones que s'hagin registrat, via telefònica o per missatge de text SMS, per indicar-los la data i l'hora d'administració de la vacuna segons el grup a què pertanyi.





VACUNACIÓ VOLUNTÀRIA I GRATUÏTA

La vacunació és voluntària i s'administrarà gratuïtament --en Andorra hi ha un sistema de copagament en el sistema sanitari, pel qual l'usuari paga el 25% del cost de l'acte mèdic i la Caixa Andorrana de Seguretat Social es fa càrrec del 75% restant -.





La secretària d'Estat de Salut, Helena Mas, ha apel·lat a l'adhesió per part de la majoria de la població per protegir els col·lectius més vulnerables, al sistema de salut i per disminuir l'impacte social i econòmic que es deriva de la crisi sanitària , explica la nota de premsa de l'Executiu.





Es preveu vacunar tota la població major de 16 anys, prioritzant els col·lectius professionals amb més risc de transmissió i aquelles persones que necessiten una prescripció mèdica per rebre la vacuna.





El Ministeri de Salut treballa en l'operativa d'administració de vacunes amb circuits ben determinats perquè quan arribin les dosis es puguin començar a administrar.