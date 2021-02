Augusto Manzanal uneix geopolítica i filosofia en el seu primer llibre 'Ciutadà de l'evolució'

Augusto Manzanal Ciancaglini és politòleg i treballa com a docent a la Casa Golferichs, com a investigador i com a divulgador en algunes entitats com l'Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE). A més, és columnista i articulista en alguns mitjans espanyols com Catalunya Press.





Aquest mes de febrer ha publicat el seu primer llibre, 'Ciutadà de l'evolució', en què convida al lector a una travessia històrica sobre la defensa com expansió. Manzanal recorre la història des de Roma als Estats Units per navegar per corrents filosòfics i grans estratègies, a través de la confusió de la falsedat amb la realitat i de el Jo amb l'Altre, fins a un punt on l'individu pren consciència política de la seva evolució.





Augusto Manzanal (CP)





Com definiries el llibre?

És un llibre difícil d'explicar, però parla de filosofia política i té molta història. Són set capítols dividits en tres parts i en la primera part, que és gairebé la meitat de el llibre, parla molt de l'Imperi Romà. La idea central és connectar l'Imperi Romà des d'un punt de vista geopolític i filosòfic amb els Estats Units, parlar de l'imperi de l'antiguitat i l'imperi actual i de les seves similituds. Però no es basa només en això; en l'última part el llibre va per camins una mica més filosòfics i se centra en l'individu. Té molta història, encara que no té ni un sol any. No hi ha anys per no avorrir tant el lector (riu).





Així doncs podríem dir que és un llibre sobre geopolítica?

Des d'un punt de vista geopolític parlo sobretot de l'Antiga Roma. A la part d'Estats Units cada vegada es torna més filosòfic, parla de l'estatunidencs com a individu i subjecte polític. L'anàlisi dels Estats Units no és tan detallat com el de l'Imperi Romà. Analitzo l'essència i la personalitat de l'Imperi Romà, el que feien i la seva gran estratègia per mantenir aquest imperi tan gran que va durar tants segles.





Com aconsegueixes que vagin de la mà la geopolítica i la filosofia?

Estic impartint un curs en el qual ens apropem a la geopolítica en el sentit en què analitzem els mapes, ens remuntem a la història de Roma i la connectem amb els Estats Units a través dels mapes. El que faig en el llibre és connectar el corrent filosòfic que estava en l'Imperi Romà amb la forma d'estratègia de mantenir les fronteres. En aquest sentit, li vull donar una pinzellada de pensament a un aspecte molt estratègic i militar. Això és el que em sembla original de l'obra, voler donar-li pensament al que sembla només militar, estratègic, de fronteres...





Consideres que el llibre està dirigit només a estudiants i historiadors o politòlegs?

És un llibre difícil, però és curt, té 140 pàgines. El llibre pot ser llegit per molta gent. Té una idea de la genètica del ciutadà de la Primera Revolució. No m'animo a parlar de la Primera Revolució però sí la relaciono amb la política, en el sentit que parlo de Roma, dels Estats Units i de l'individu. Està dirigit als politòlegs, als historiadors del món antic, a tots els interessats en la Roma clàssica, als interessats en geopolítica i política internacional, filosofia... abasta molts aspectes del coneixement i de la pensada, però no és el millor llibre per a algú que vol passar un dissabte tranquil (riu).





Portada de 'Ciutadà de l'evolució' (Tecnos)