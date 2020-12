Joc caucàsic per a dos o més participants

La pugna permanent a Nagorno Karabakh ha desembocat en una altra guerra amb un consegüent acord de pau que delecta Azerbaidjan, fa pena a Armènia i possibilita noves temporades bèl·liques.





Més enllà de la gestió concreta de la situació pel que fa a combats, desplaçament de poblacions, treves trencades, resultats militars i conseqüències polítiques, aquesta és una altra oportunitat per intentar entendre la complexitat dels conflictes des de perspectives menys simplistes.





El concepte de guerra subsidiària és útil, encara que s'embolica amb justificacions externes elements interns i entrecreuaments difícils d'encasellar. Armènia i Azerbaidjan es van enfrontar una vegada més per aquesta regió originalment àzeri i controlada de facto per armenis, però la trena d'aquesta intermediari war té diferents nivells: en el més baix haurien lluitat combatents del Partit dels Treballadors de Kurdistan (PKK) i mercenaris sirians, ofrena que Turquia posa als seus germans ètnics i sobretot a la seva pròpia influència que creix a través dels rastres otomans.





A primera vista seria un enfrontament entre dos Estats túrquics, Turquia i Azerbaidjan, i dos armenis, la República d'Armènia i la República de Artsaj. El problema comença quan apareixen altres actors importants que queden a contrapeu.





Iran hauria de bolcar-se amb un dels pocs països de majoria xiïta. No obstant això, per la seva pròpia població àzeri i les bones relacions entre l'Azerbaidjan i Israel, la seva aliança amb Erevan sembla tenir més pes. Rússia, per la seva banda, està en una situació més complicada: amb una responsabilitat històrica sobre els dos Estats postsoviètics, es decanta per Armènia. Això no obstant, per qüestions energètiques i armamentístiques no pot deixar anar a Bakú. Els límits oficials del joc rus a dues bandes es troben en territori armeni, on Moscou estaria obligat a intervenir en virtut de l'Organització del Tractat de la Seguretat Col·lectiva. A la fin, Rússia va saber donar la seva urpada intel·ligentment i va salvar in extremis a una Armènia abocada a una derrota encara més aclaparadora.





L'ambigua relació de Rússia amb Turquia es torna a reflectir en un conflicte en el qual, entre el pes de la diàspora armènia i el gas azerí, tot s'acaba d'embrollar amb la implicació de França: aquí arriba el punt més elevat de les tensió regional; París i Ankara van acumulant friccions que es desborden a través de la pàtria blau de cada un, és a dir, els mars. Allà s'embeuen més la seva rivalitat amb història, ideologia i religió.





Dins d'una galeria d'actors regionals senzillament materialistes, França recorre a la seva essència a l'igual que Turquia: el portaestendard de la il·lustració occidental i el més recent aglutinant de l'islam es aguaiten en un context de crisi sanitària que solapa la conflictivitat social i religiosa. L'últim traç de la frontera cultural i d'interessos entre els dos països amb vocació de líder es dibuixa en un setmanari satíric.





Azerbaidjan és la joia de les corones i tot indicaria que aquesta partida es va tancar amb un triomf clar per a Rússia i Turquia. No obstant això, un èxit simultani és una cosa incongruent ia més la suposada moguda mestra de Moscou podria estar sent imitada per altres des d'un nivell més alt: en aquest delicat joc de superposicions de zones d'influència és possible lliurar petites parcel·les de desgast mutu assegurat o de modestes victòries com maniobres de diversió per recollir algun fruit. França no gaudeix d'aquest privilegi, per la qual cosa ha de planejar el seu següent jugada; tenint en compte que el proper secretari d'Estat va créixer a París, el tauler podria tornar-se més còmode.