Rússia absorbeix oficialment una altra part d'Ucraïna just quan els ucraïnesos consumeixin el seu contraatac contundent, en bona part gràcies al poder de l'HIMARS nord-americà (Sistema de coets d'artilleria d'alta mobilitat). Paral·lelament, un presumpte sabotatge als gasoductes Nord Stream al mar Bàltic segueix separant Rússia d'Europa, i allà Kaliningrad és un testimoni privilegiat cada cop més solitari.

El 1255 els cavallers teutònics van fundar Königsberg i el 1946 va ser rebatejada com a Kaliningrad pels soviètics. El nou nom és en honor a Mikhaïl Kalinin, important membre del Politburó del Partit Comunista i fidel acòlit d'Iòsif Stalin, tant que va ser un dels pocs supervivents de les seves purgues.

L'annexió a la Unió Soviètica, després de la fi de la Segona Guerra Mundial, va trobar la causa en la recerca de ports lliures de gel a l'hivern i així es va convertir en una de les principals bases navals soviètiques del mar Bàltic.

Avui, amb la invasió d'Ucraïna i la potencial entrada de Suècia i Finlàndia a l'OTAN, aquest tros aïllat de Rússia pren rellevància, ja que està cada vegada més envoltat i els seus míssils nuclears estacionats podrien assolir les principals capitals europees.

El bloqueig lituà recent al trànsit de mercaderies russes ha revifat la idea de l'annexió russa del corredor de Suwałki, el qual connecta Bielorússia amb Kaliningrad al llarg de la frontera entre Lituània i Polònia. D'aquesta manera, Moscou aïllaria geogràficament els Estats bàltics de la resta dels membres de l'OTAN, alhora que s'asseguraria el pas, a través del satèl·lit bielorús, al seu enclavament.

Això activaria l'article 5 de l'OTAN, el qual compromet els seus membres a prestar-se assistència mútua en cas que un sigui atacat. Per tant, el mar Bàltic indefectiblement es tornarà cada cop més un llac de l'OTAN.

Amb aquest breu repàs de la història de l'Òblast de Kaliningrad i la seva reclosa actualitat s'arriba al record del fill més il·lustre de la seva capital, que va estar confinat tota la seva llarga vida allà: Immanuel Kant, a la seva obra política Sobre la pau perpètua, en va desenvolupar una sèrie d'articles preliminars que diuen molt sobre la realitat de la seva ciutat natal quant a friccions, ingerència externa, confiança mútua entre Estats o presència d'exèrcits permanents.

Així doncs, el lloc on va veure néixer Kant no només representa una contradicció al seu pensament, sinó que va més enllà i es torna símptoma d'una cosa més gran que la ingratitud; Moscou ha mantingut aquest epònim per 76 anys enaltint un sequaç de Stalin per sobre d'un dels filòsofs més grans de la història. Entre idealismes germànics russificats territorialment o políticament, és realista il·luminar aquesta evidència usant armes alienes: es declara inaugurada Kantpolis.