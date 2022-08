Els genets d'Orient

Entre el cor de la propaganda oficial russa que dirigeix Vladimir Putin, una galleda de realisme fred mitjançant una veu veterana, la del coronel retirat Mikhaïl Jodariónok, decideix sorprenentment trencar la dinàmica i manifesta la seva preocupació: “La principal deficiència de la nostra posició politicomilitar és que estem en plena solitud geopolítica i, encara que no vulguem admetre-ho, pràcticament tothom està contra nosaltres, i hem de sortir d'aquesta situació”.

Ramzan Kadírov, president de la república russa de Txetxènia



Altres com el txetxè Ramzan Kadýrov, tot i reconèixer alguns errors al principi, compensen els dubtes apujant l'aposta; els enemics ja no són els hereus de Hitler, sinó els mateixos acòlits de Llucifer, i proclama: “alliberarem Ucraïna d'aquests dimonis”.



Serguei Lavrov, ministre d'Afers Estrangers de Rússia, representa l'altaveu de tot aquest trànsit de l'ànim rus a través d'aïllament, victimisme i duresa.



Des del punt de vista militar, l'avenç inicial ha estat una mostra més del sacrifici típic rus, però inconscient; semblant atzucac de tancs sembla una mica exagerat com a maniobra de distracció, fins i tot per als russos.



La moral de les tropes i l'ajuda occidental per mitjà d'armes com els drones o els llançamíssils Javelin han donat força a Ucraïna per resistir, encara que els russos després han plantejat una guerra més efectiva en centrar-se al Dombàs mitjançant artilleria per arrasar.



La figura de Volodímir Zelenski i el seu desplegament mediàtic, a més de la confirmació encarnada que Ucraïna llisca inexorablement a través de l'espectacle d'Occident, afegeix pes a l'empatia cap a un envaït que s'ha defensat heroicament patint matances com la de Bucha. Mentrestant, la imatge de Rússia s'ha enfonsat tant com el vaixell insígnia, el Moskva.



A nivell econòmic aquesta imatge deteriorada esdevé més tangible. Al menyscabament mateix amb les sancions i la baixada de les vendes d'energia a Europa, se li suma les limitacions de les exportacions d'Ucraïna, cosa que ha provocat una crisi alimentària mundial en un ambient d'inflació en ascens.



Per la seva banda, els Estats Units, força bisecats per dins, mantenen la seva presència omnímoda per fora: pren la invasió d'Ucraïna com una guerra subsidiària, no deixa de provocar la Xina i refresca el seu lideratge a Europa.

Un dels suposats motius de la invasió era evitar 1.576 km més de frontera amb l'OTAN, les conseqüències amb l'ingrés de Finlàndia i Suècia representaran 1.340 km i Kaliningrad envoltat per un mar Bàltic més atlàntic.



Encara que Rússia conquerís Ucraïna o la seva franja sud absorbint inclusivament Transnistria, els beneficis podrien no depassar els perjudicis a curt i mitjà termini. Amb tot, en el fons el gran propòsit de Moscou, passi el que passi, és simplement recuperar certa rellevància geopolítica, encara que aquesta sigui relativament solitària.



Els genets sempre han estat galopant pel món i darrerament no donen respir: treure's la màscara per posar-se el casc i trobar un plat buit. De totes maneres, això no inaugura una època apocalíptica, sempre que la invasió russa de sèrie Z no desemboqui al començament de la tercera guerra púnica moderna.



Com sigui, tant una negociació, per mitjà de Turquia, com una guerra crònica podrien vessar-se amb forma de mentida convenient entre la histèria de la propaganda oriental i la confusió occidental: Moscou manté la il·lusió de ser una potència global en un món multipolar i Washington es convenç que pot domesticar tot aquell que desafia la seva hegemonia incontestable. Així es continuarà rodant per aquesta tèbia guerra freda sense caure en una guerra total.