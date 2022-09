Jocs peluts

Foto: Europa Press

Nancy Pelosi, la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, visita Taiwan desafiant Pequín. La resposta xinesa es va canalitzar immediatament a través de les majors maniobres militars de la seva història al voltant de Taiwan, amb la qual cosa es va bloquejar l'illa.

Davant l'arribada de la política nord-americana, el gratacel més alt de Taipei es va il·luminar amb un missatge que deia: "L'amistat entre els Estats Units i Taiwan sempre serà ferma". Unes setmanes després, el Departament d'Estat anuncia més de 1.100 milions de dòlars en ajuda militar a Taiwan.

L'ambigüitat estratègica que ha desenvolupat Washington respecte a Taiwan, peça central de l'envolupant cèrcol nord-americà que depassa l'estratègia de la cadena d'illes, avui es decanta per provocar Pequín, cosa que, alhora, busca recordar a Moscou que la partida important es juga inevitablement a l'Indo-Pacífic.

Per a la República Popular de la Xina, la República de la Xina representa un avís molt proper que posa en evidència tant la seva forma de govern com la incompleta nació. A més, és un punt essencial per començar a dominar realment els mars comercials i tecnològics per la ubicació i els semiconductors.

De moment, Pequín, entre altres coses, intenta circundar el setge cap a Oceania, és a dir, més enllà de la segona cadena d'illes; el seu acord amb les Illes Salomó n'és el millor exemple.

Cadascú presenta el seu joc: Moscou planteja la partida amb la lògica dels escacs, utilitzant diferents tàctiques per atacar frontalment; Pequín, per part seva, pretén imitar els mitjans del wéiqí per envoltar l'adversari. Mentrestant, Washington continua divertint amb el Monopoly.