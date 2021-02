Oliu (Sabadell) no veu "sentit" a plantejar lleves als ICO i demana ajudes selectives

El president de Banc Sabadell, Josep Oliu, considera que no té "cap sentit" fer un plantejament de lleves als crèdits ICO perquè portaria a un incentiu a no pagar deutes i seria injust per a altres empreses.





Josep Oliu (EP)





"No es pot discriminar negativament les empreses que van cobrir amb la seva pròpia liquiditat sense acudir a les garanties de l'ICO", ha dit aquest dimecres en una conferència sobre les perspectives econòmiques 2021 en el Fòrum Club Cambra de Sabadell (Barcelona).





També ha reclamat que les ajudes siguin "selectives" pel que fa a sectors davant els problemes de solvència que atribueixen moltes empreses.





"Aquests ajuts han de ser molt selectives i han de venir o per la via del capital --aportant capital de la grans empreses- o per subvencions estructurades, quan són pimes", ha afegit Oliu, que ha insistit que les ajudes han d'anar a les empreses de sectors més afectats que tinguin viabilitat.





Oliu ha defensat que la gestió 'Postico' ha de venir per un cas d'anàlisi un a un per part dels bancs i no generalitzat perquè considera que les entitats bancàries són les úniques que poden analitzar la viabilitat de les empreses una a una.





"Aquests crèdits s'han de pagar. L'anàlisi de la solvència i de la viabilitat de cada empresa que ha accedit a crèdits ICO és un tema que s'ha de tancar en si mateix", ha afegit.





FONS EUROPEUS





Oliu també ha sostingut que davant els fons europeus caldrà resoldre diversos reptes, com superar traves burocràtiques i comptar amb un marc legal estable: "De vegades el nostre no ho és".





També ha advertit que la forma de selecció ha de ser rigorosa, flexible i que ha d'haver una gestió professionalitzada de l'assignació de recursos.





Ha assenyalat que la recuperació econòmica ha d'arribar a la pime per transformar-la de manera sostenible amb les seves transformacions estructurals de mida i digitalització, davant el nou món de les dades i l'economia sostenible: "Això donarà sentit a aquest pla de reformes. Això és molt important ".





moneda digital





Preguntat per les moneda digital, Oliu ha advertit que el 85% de les transaccions que es fan amb moneda digital són de diners procedents del narcotràfic o d'activitats il·legals i que ara són un actiu, com l'or, que pot augmentar de valor.





"Els bancs centrals estan analitzant i veient com es pot introduir en el futur una moneda digital que sigui acceptable i segura", ha afegit, i ha previst possiblement en el futur les monedes seran cripto però degudament regulades pels països o un sistema de control internacional .





Sobre el cas de 'GameStop', Oliu ha assenyalat que la CNMV es va precipitar en la seva resposta, quan va recordar que l'intent de situar el valor d'una acció en nivells artificials a Espanya seria constitutiu d'una "manipulació de mercat" i podria comportar conseqüències penals, de fins a cinc anys de presó.





PENSIONS





Sobre l'aparició de productes dirigits a l'estalvi de les pensions per part dels bancs, Oliu ha advertit que els avantatges fiscals d'aquests plans han estat retallades.





"L'incentiu a la previsió privada a fer front jubilació no ha rebut suport públic, el que crec que és una equivocació que es pagarà el dia de demà", ha afegit.





Ho ha atribuït a l ' "efecte recaptatori immediat" per part de les administracions i ha sostingut que no veu cap interès políticament a refer els plans d'estalvi, encara que ell ho veu necessari.