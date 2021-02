Sánchez recorda als independentistes que el 14F no era un plebiscit

El president de Govern, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dimecres a Junts que assumeixi la seva "derrota" en les eleccions catalanes de el 14 de febrer en lloc de "apropiar-se" de "triomfs aliens" i que aposti pel diàleg el lloc d'agitar el 51%, que és el suport que van rebre les forces independentistes. "És el moment de girar full", ha proclamat Sánchez al Congrés, recalcat que els comicis no van ser un "plebliscit".





Durant la seva intervenció en el Ple, Sánchez ha recordat que a les eleccions catalanes van guanyar les forces que "aposten pel diàleg" per subratllar que seria bo que es reconegués aquesta voluntat de trobada i consens amb un Govern liderat per qui va guanyar aquesta cita amb les urnes, és a dir, el socialista Salvador Illa.





De seguida, des d'ERC Gabriel Rufián ha reaccionat per deixar clar al president que la Generalitat no és "una lliga, Roland Garros o la Champions" i que no la governa qui guanya les eleccions, recalcant que, després dels comicis catalans, només el seu partit pot fer-ho.





Dirigint-se a Junts, qui prèviament li havia emplaçat a donar una resposta a aquest 51% dels catalans que han optat per la independència, Sánchez ha qüestionat que el partit que lidera Carles Puigdemont demani comptes com si hagués guanyat les eleccions i que segueixi agitant el suport collit per les forces secessionistes com si el 14F hagués estat un plebiscit.





"I QUE PASSIN PÀGINA"

"El que la llei democràtica no permet no ho aconseguiran vostès recargolant les matemàtiques", ha manifestat el president abans de reclamar a Junts que deixi d ' "imposar" la seva visió de Catalunya i recalcar que el 14F en aquesta comunitat van guanyar aquelles forces que advoquen per la trobada i per "una sortida d'esquerres" a la crisi.





"En algun moment hauran de passar pàgina", ha comentat a Junts, a la portaveu, Miriam Nogueras, li ha recomanat que, per començar, "assumeixi la seva derrota en comptes d'apropiar-se triomfs aliens" i entengui la necessitat de gestionar els problemes reals dels ciutadans i d'apostar pel diàleg en lloc de continuar per la senda de la "ruptura".





També s'ha dirigit Sánchez a la CUP, a la diputada, Mireia Vehí, ha recordat que en les passades eleccions a Catalunya va guanyar la moderació, el diàleg i l'esquerra, i per qüestionar que acusin al seu Govern de "conservador" quan el seu partit s'ha assegut a pactar "amb la dreta catalana de tota la vida", en al·lusió a Junts.