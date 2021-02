Tailàndia condemna a penes de presó 26 persones, entre les quals tres ministres, per les protestes del 2013

La justícia de Tailàndia ha condemnat aquest dimecres a penes de presó 26 persones, entre les quals tres ministres de l'actual gabinet, per estar darrere les protestes contra el govern de l'ex-primera ministra Yingluck Shinawatra, que van desembocar en el cop d'estat del 2014.









Yingluck Shinawatra (EP)<br>





La resolució considera els líders del Comitè Popular per a la Reforma Democràtica (PDRC, en anglès), culpables de les protestes que es van produir entre el 2013 i 2014, considerades com les precursores del cop d'estat, segons informa 'The Bangkok Post'.





El PDRC acusava el govern de Yingluck de falta de legitimitat i reclamava que dimitís per posar fi a un règim que considerava vinculat al seu germà, Thaksin Shinawatra, també ex-primer ministre que va abandonar el país després del cop militar del 2006.





Tant Thaksin com Yingluck han estat considerats els principals rivals del règim, que compta amb el suport de l'establishment tailandès, ara amb el primer ministre, el general Prayuth Chan-o-cha, al capdavant.





Els exlíders de les protestes s'enfronten a penes d'entre quatre mesos i nou anys de presó per incitar la protesta malgrat que poden recórrer la decisió del tribunal, que ha negat la llibertat sota fiança a la majoria.