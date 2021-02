AstraZeneca accepta fabricar vacunes en plantes de fora de la UE per recuperar els lliuraments endarrerides

AstraZeneca ha plantejat aquest dijous l'ús de plantes fora de la UE per fabricar més dosi de la vacuna contra la Covid-19 amb les que pugui recuperar el terreny perdut pel que fa als retards del primer trimestre.





Vacuna (EP)









Els problemes amb els lliuraments de la farmacèutica britànica, que subministrarà un 60 per cent menys de dosis que les pactades amb la Comissió Europea, ha centrat la intervenció dels directors executius d'AstraZeneca, CureVac, Moderna, Pfizer, Sanofi i Novavax al Parlament Europeu.





Davant les crítiques majoritàries dels eurodiputats, el responsable d'AstraZeneca, Pascal Soriot, ha plantejat que l'empresa pot gestionar la fabricació "a nivell global" per fer front als problemes de producció i, d'aquesta manera, intentar recuperar el terreny perdut a principis d'any.





"Estem veient com poden ajudar altres plantes a la producció i distribució de vacunes a la UE per assolir en el segon trimestre el volum original de dosis que projectem. Podrien ser plantes de diferents llocs, incloent Estats Units", ha indicat Soriot.





En tot cas, ha defensat que la farmacèutica treballa sense descans per complir els compromisos europeus i espera compensar els retards abans de l'estiu. "El rendiment està millorant i és d'esperar que el volum augmenti a mesura que les plantes aprenguin i millorin la producció", ha subratllat.





Soriot ha atribuït els problemes de producció a l'aprenentatge necessari en cada planta per polir la fabricació de la vacuna i d'aquesta manera ha evitat contestar una pregunta sobre si AstraZeneca havia prioritzat la fabricació al Regne Unit. "La majoria del que es produeix a la UE es queda a la UE", ha insistit diverses vegades durant la seva compareixença.





Els directors executius de les empreses que segueixen desenvolupant el seu prototip han explicat als diputats els plans de futur. En particular, Curevac ha indicat que espera tenir l'autorització a mitjans d'abril per començar a distribuir la seva vacuna al juny i Sanofi ha apuntat que espera rebre la llum verda en l'últim trimestre del l'any. Novavax, per la seva banda, ha evitat posar una data i s'ha limitat a dir que la seva vacuna està en fase d'assaig al Regne Unit.





La sessió l'ha obert la comissària de Salut, Stella Kyriakides, que ha insistit que el ritme de vacunació ha d'augmentar en els Estats membres i ha reiterat que l'objectiu d'inocular a un 70 per cent de la població europea a l'estiu és "ambiciós però possible ".