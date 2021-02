Simón creu que pot haver manifestacions per 8M "si es prenen mesures de precaució"

El director de el Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, s'ha mostrat favorable a que es duguin a terme manifestacions per el 8 de Març, Dia Internacional de la Dona, "sempre que es prenguin les mesures de precaució adequades" encara ha postil·lat: "Si es poden evitar agrupaments grans de persones, molt millor".





Fernando Simón





Preguntat en la roda de premsa per l'aforament màxim de 500 persones que, per exemple, ha establert la Delegació de Govern de Madrid per permetre manifestacions el 8M, Simón ha precisat que "depèn molt de com es relacionin aquestes 500 persones que es manifesten juntes ".





"Les que mantinguin la distància, portin el seu mascareta i mantinguin les mesures de precaució, per descomptat van a reduir molt els riscos, no a zero perquè no es pot però sí molt", ha subratllat.





En aquest punt, ha recordat que, "a Espanya s'ha establert aforaments concrets en molts moments però, des del principi, s'ha tingut una cura especial amb no establir xifres sinó també la qualitat de la relació entre les persones" pel que, com ha incidit, "si mantenen les mesures de precaució adequades, el risc es redueix molt".





En relació a la Setmana Santa, Simón ha precisat que "la forma de relacionar-se també canvia en funció de la raó per la qual s'ajunten". "No és el mateix estar sota d'un pas de Setmana Santa transportat per moltes persones que en una manifestació de 500 on es poden mantenir les distàncies", ha assenyalat al respecte.





"Sé que això no agradarà a alguns sectors, però hi ha alternatives que poden satisfer les necessitats de tots. Si es mantenen les mesures adequades de control de risc en qualsevol àmbit, es disminueixen. Dit això, si es poden evitar els agrupaments grans de persones, molt millor. I per descomptat, per favor, que no vagi ningú amb símptomes ", ha asseverat.