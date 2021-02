Simón creu que limitar la mobilitat de ciutadans del Regne Unit no serveix perquè la variant britànica ja està a Espanya

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha descartat limitar la mobilitat de ciutadans del Regne Unit perquè la variant britànica ja està a Espanya.





En una roda de premsa al costat de la secretària d'Estat de Sanitat, Silvia Calzón, Simó ha assegurat que té "poc sentit" imposar una quarantena a les persones que arribin des del Regne Unit, atès que la variant britànica a Espanya ja representa entre el 20 i el 25 per cent dels diagnòstics.





El director del CCAES, Fernando Simón (EP)





Dimecres, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, va signar una ordre ministerial en la qual s'estableix la quarantena obligatòria per als passatgers dels vols procedents del Brasil i Sud-àfrica per evitar la propagació de les variants que es van produir en aquests països.





"Té poc sentit limitar la mobilitat de ciutadans britànics perquè la variant britànica ja circula àmpliament per Espanya, però sí en viatgers de Sud-àfrica i el Brasil per a controlar les variants d'aquests països que no estan esteses a Espanya", ha recalcat Simón.





Aquest dijous, Darias ha informat, durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat de Congrés dels Diputats que ja s'han notificat 613 casos de la variant britànica, fet que suposa, a nivell general, el 20 per cent dels detectats en les últimes dates. A més, ja s'han detectat tres casos de contagi de la variant brasilera, i set de la sud-africana.