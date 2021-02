La fase clínica de la vacuna 'Made in Spain' podria començar aquesta primavera

El director de el Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC), el viròleg Mariano Esteban, un laboratori on s'està treballant en la vacuna contra la Covid-19, confia que la fase clínica de les dosis 'Made in Spain' comenci aquesta primavera .









Esteve, natural de Villalón de Camps (Valladolid), ha reconegut en una entrevista a RNE que no s'esperava l'aparició d'una pandèmia que tingués aquesta "incidència, agressivitat i capacitat de transmissió", produint "uns danys terribles, sobretot en vides ", ia més, paralitzant l'economia global i afectat a tots els països en tots els continents," cosa que no havia ocorregut amb anterioritat amb cap altra pandèmia ".





En aquest sentit, ha assenyalat, sobre el passaport sanitari plantejat per la Unió Europea (UE), que considera que "és important que tota la gent estigui immunitzada, perquè això confereix seguretat per abordar l'increment de la mobilitat així com la facilitat a l' hora de treballar ".





Per això, Esteban destaca que les vacunes han d'arribar "a el major nombre de persones" i que si es pretén arribar a el 70 per cent d'immunitat de grup, això vol dir que "caldrà vacunar el gran nombre de la població". "El passaport és simplement l'anunci que les persones han estat vacunades i és la forma de saber el grau d'immunitat, com es fa tradicionalment amb les vacunes dels menors", ha explicat.





Així mateix, pel que fa a el ritme de vacunació, ha recomanat tenir en compte que s'està tractant de vacunar tota la població global, el que suposa "un increment de producció enorme", donat el cens mundial de més de 7.000.000.000 persones i amb dues dosis en la majoria de casos. "Cap de les empreses estava preparada per produir aquest volum de dosi", ha reconegut.





Això vol dir, segons ha apuntat Esteve, que "encara que hi ha pressa per vacunar amb rapidesa, cal tenir en compte la capacitat de producció i la negociació de les companyies amb diversos països". Per això, ha incidit, "és difícil que arribi a tots", tot i que espera que les autoritats "pressionin" a nivell europeu per aconseguir una major cobertura de vacunació.





Pel que fa a la vacuna espanyola, Esteban ha reiterat que "el desig sempre és que estigui a punt a finals d'any", encara que de moment ja s'ha desenvolupat un prototip de vacuna demostrada a nivell preclínic d'una "gran eficàcia". No obstant, ha recordat que "hi ha hagut de muntar tota l'estructura per produir vacunes 'Made in Spain'".





"Estem ja en producció a través d'una empresa espanyola i ara, a l'espera d'aconseguir aprovació per part de l'autoritat competent per passar a les fases clíniques, que són tres, abans que la vacuna es pugui distribuir", ha asseverat.





En aquest sentit, Esteban confia que la primera d'aquestes fases clíniques podria començar a la primavera, ja que actualment està pendent d'obtenir els permisos necessaris per començar les proves amb voluntaris.