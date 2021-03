"Els partits polítics han legitimat el vandalisme", alerten des del Cercle d'Economia

El Cercle d'Economia ha condemnat els partits polítics que, "per acció o per omissió, han legitimat el vandalisme" de les manifestacions de protesta dels últims dies a Barcelona i altres ciutats catalanes. En un comunicat aquest dilluns, han lamentat que alguns responsables de primer nivell o alguns membres de la Generalitat no han anteposat com a principi fonamental mantenir l'ordre públic.









Manifestació a Barcelona a favor de l'alliberament de Pablo Hasel (EP)





Consideren que aquesta "falta d'autoritat" a l'hora d'afrontar una situació social complexa és la conseqüència més alarmant de l'immobilisme en què la política a Catalunya està atrapada, i han advertit que la seva paràlisi continuada la va fent irrellevant. "No atendre políticament aquesta inquietud pot accentuar esclats com els que hem vist últimament. Què més ha de passar, ens preguntem, perquè la urgència de reconstruir la nostra política l'assumeixin amb ambició i responsabilitat els principals dirigents de país?", Han afegit .





INACCIÓ DE LES INSTITUCIONS





L'entitat, que ha condemnat la violència als carrers, ha apuntat que fa temps que avisa de les conseqüències de la manca d'acció de les institucions i la necessitat de renovar les que han de vetllar per la defensa dels drets i el compliment dels deures.





També adverteix que aquesta situació no només debilita la prosperitat, sinó que a mitjà termini el preu més costós de la paràlisi és normalitzar la desconfiança de la ciutadania amb les institucions: "Una dinàmica que provoca la retroalimentació dels extrems i la corrosió de la democràcia ".





Entenen que el resultat de les eleccions de l'14 de febrer a Catalunya és una oportunitat per superar la política de blocs i constituir un Govern que treballi "per a tots els catalans" perquè, afegeix, la unitat no és una opció, sinó un deure.





CONCLUSIONS ELECTORALS





El Cercle d'Economia ha sostingut que la primera conclusió que s'extreu de l'episodi electoral és la fatiga, ja que fa massa anys que la política "posa en tensió a la societat", i ha demanat crear un clima de més previsibilitat.





Ha conclòs també que aquesta fatiga està més accentuada en les zones més humils i entre els joves, els quals veuen enfosquides les perspectives per "taxes d'atur, condicions de treball precàries i un futur molt incert", pel que demana reformes per refer tant el contracte social com el contracte generacional.





La tercera lectura de les eleccions és el reforç parlamentari del bloc independentista, i que veu com la "enèsima demostració que la majoria de la societat catalana vol deixar clar que el conflicte territorial continua obert i espera una resposta propositiva".





Finalment, l'entitat ha subratllat el "gran avanç" de les forces que durant l'última legislatura i la campanya electoral van defensar posicions menys confrontades i, per tant, poden estar en més bones condicions d'establir ponts entre blocs i impulsar així la reconstrucció d'un espai central, en les seves paraules.





"REPOBLACIÓ POLÍTICA"





Per al Cercle d'Economia, aquesta nova circumstància permetrà el "repoblació política de centre" i ha advertit que no pot malbaratar, cosa que considera que també depèn del Govern i la seva voluntat d'avançar en la resolució d'un conflicte que té conseqüències en tots els nivells, en les seves paraules.





"I depèn, sobretot, d'abandonar la via de la unilateralitat perquè divideix la societat, afebleix les institucions i ens situaria de nou en un terreny imprevisible, dificultant encara més el progrés econòmic i social", ha afegit.





Ha alertat que perdre "aquesta finestra d'oportunitat" reforçaria una lectura de les institucions que tampoc pot deixar de fer-se: l'augment de posicions que encara són minoritàries però que són extremes i que han incrementant la representació al Parlament.





"L'HORA DE LA POLÍTICA"





Per tot això, l'entitat considera que hi ha molt en joc i veu imprescindible fer més efectives les mesures per mitigar l'impacte de la pandèmia, com les ajudes a les empreses que pateixen però són viables a mig termini: "És l'hora de la política ".





Demana a més un Govern pragmàtic, professional i amb consellers de prestigi, institucions plenament operatives, deliberació parlamentària consensual i assumir un projecte de país ambiciós que sigui compartit.





"El moment és greu i les conseqüències econòmiques de la paràlisi són profundes. Per avançar cap a la reconstrucció de país, l'acció política ha de canviar de cultura: s'ha de allunyar dels radicalismes, els de dretes i els d'esquerres, i s'han de superar els vetos que només accentuen la divisió que ara hi ha la possibilitat de deixar enrere ", ha defensat.