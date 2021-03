Aquest cap de setmana hi ha hagut 15.978 nous casos de Covid-19, segons Sanitat

El Ministeri de Sanitat ha notificat 15.978 casos de Covid-19 aquest cap de setmana, dels quals 1.159 han estat diagnosticats en les últimes 24 hores, en comparació amb els 3.052 de divendres passat. D'aquesta manera, en total ja s'han diagnosticat de Covid-19-3.204.531 persones a Espanya. La taxa mitjana actual de contagis a Espanya en els últims 14 dies segueix disminuint, situant-se en els 175,63 casos per cada 100.000 habitants, en comparació amb els 193,91 de divendres.





Unitat de Cures Intensives (EP)





Respecte a les morts, el nou informe publicat pel departament dirigeix Carolina Darias registra 467 morts més que divendres, i 665 en l'última setmana. En total ja són 69.609 les persones que han mort per Covid-19 a Espanya.





Actualment hi ha 11.754 pacients ingressats per Covid-19 a tot Espanya i 2.923 en una UCI, si bé en les últimes 24 hores s'han produït 764 ingressos i 570 altes. La taxa d'ocupació de llits ocupats per coronavirus se situa ja en el 9,36 per cent i en les UCI al 28,09 per cent.





"Gairebé un de cada tres pacients a les UCI estan per culpa del coronavirus, per la qual cosa és una dada que no és prou bo", ha avisat el director de el Centre del Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón.





Dels 1.159 nous casos, 86 s'han localitzat a Andalusia, 64 a Aragó, 101 a Astúries, 26 a Balears, 96 a les Canàries, 39 a Cantàbria, tres a Castella-la Manxa, 138 a Castella i Lleó, cap a Catalunya, 10 a Ceuta, 79 en Comunitat Valenciana, 12 a Extremadura, 31 a Galícia, 176 a Madrid, cinc a Melilla, 26 a Múrcia, 42 a Navarra, 212 al País Basc i 13 a La Rioja.





Respecte a les morts, s'han registrat ja 8.393 morts a Andalusia (133 en l'última setmana); a Aragó 3.265 (37 en els últims set dies); a Astúries 1.770 (41 en l'última setmana); a Balears 725 (quatre en els últims set dies); a Canàries 596 (13 en una setmana); a Cantàbria 510 (cinc en els últims set dies); a Castella-la Manxa 5.613 (34 en l'última setmana); i a Castella i Lleó 6.345 (58 en els últims set dies).





A més, 10.730 persones han mort a Catalunya com a conseqüència del coronavirus (31 en els últims set dies); a Ceuta s'han comptabilitzat 82 morts des del començament de la pandèmia (tres en l'última setmana); a la Comunitat Valenciana 6.658 (99 en els últims set dies); a Extremadura 1.718 (21 en una setmana); a Galícia 2.226 (62 en els últims set dies); a Madrid 13.874 (70 en els últims set dies); a Melilla 72 (set en els últims set dies); a Múrcia 1.482 (26 en els últims set dies); a Navarra 1.094 (quatre en els últims set dies); al País Basc 3.731 (12 en els últims set dies); i a La Rioja 725 (cinc en els últims set dies).