Febrer tanca amb 900.000 treballadors en ERTO, 160.414 més que al gener

El nombre de treballadors en expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) va tancar el mes de febrer a 899.383 persones, el que suposa 28.903 treballadors menys que al gener en la sèrie revisada i 160.414 més en funció de la data de notificació, segons ha informat aquest dimarts el Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions.





José Luis Escrivá (EP)





El Departament que dirigeix José Luis Escrivà ha explicat que les dates de sol·licitud de l'ERTO i la dels seus efectes poden ser diferents pel fet que hi ha una "certa disparitat" entre la data de notificació i la data en la que produeix efectes. Així, pot ocórrer que una empresa comuniqui a la Seguretat Social 1 ERTO per a la seva plantilla al mes de gener, encara que tingui efectes en una data anterior, per exemple al desembre.





En tot cas, el Ministeri ha destacat que les xifres de treballadors en ERTO "es mantenen més o menys estables" des de principis de setembre, indicant, al seu judici, que "la segona i tercera onada de la pandèmia han tingut un efecte molt menor que la primera "sobre l'ocupació.





Així mateix, el Ministeri ha ressaltat que, en comparació amb el màxim de treballadors en ERTO que es va assolir a l'abril, els treballadors en ERTO s'han reduït en 2,7 milions de persones segons la data d'alta i en 2,5% milions en funció de la data de notificació. En tots dos casos, el descens en valors relatius és del 75%.





Segons Seguretat Social, dels 900.000 treballadors que estaven en un ERTO al febrer 253.639 pertanyen a les 'antigues' modalitats de ERTO, sense exoneracions a la Seguretat Social, mentre que el 71% (645.744 treballadors) estan inclosos en les noves, les que es van posar en marxa a partir de l'1 d'octubre i que comporten exoneracions en les cotitzacions a la Seguretat Social.





Dins d'aquestes noves modalitats, 287.411 treballadors es troben en ERTO amb exoneracions especials per a sectors 'ultraprotegits' i la seva cadena de valor, mentre que 133.520 es troben en un ERTO d'impediment de l'activitat i 224.813 en un ERTO de limitació d'activitat.