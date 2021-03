Ciutadans tindrà menys personal eventual

El desastre de Ciutadans en la passades eleccions de l'14-F ha provocat la pèrdua de tres milions d'euros en subvencions i tindrà menys personal eventual i els diputats rasos perdran 60.000 euros anuals, depenent de l'càrrec.













Ines Arrimadas / @EP





Aquests dos fets han posat en alerta els treballadors eventuals de la formació en els Ajuntaments, Consells Comarcals, Regidories de Districte i Diputacions conscients del que va passar al Congrés dels Diputats, on hi va haver quaranta acomiadaments.





Els empleats tècnics no pertanyen a Parlament i les seves places obtingudes arran de les eleccions municipals de 2019 hauran d'estar vacants a partir de maig de 2023. I Ciutadans ja començat aquesta selecció amb treballadors eventuals, començant amb els dos cessaments a la Conselleria de Districte de Gràcia, i no es descarta que un d'aquests llocs sigui per a Mercedes Escofet. La número 22 de la formació taronja en les passades eleccions que va ser regidor d'aquest districte abans de donar el salt al Parlament.





"Posar a 30 diputats és complex i pot ser que algun diputat torni a llocs que ha tingut abans", han assenyalat. Alguns dels exdiputats eren també regidors, com Dimas Gragera (Santa Coloma de Gramenet); José Cano (Premià); Munia Fernández-Jordan (Sant Cugat de Vallès) i Manuel Rodríguez (Sitges). I tots ells tenen una plaça assegurada.





Però dins de la formació no hi ha pessimisme. "A contra, els missatges que més es repeteixen són els de reflexió, tirar endavant el projecte i evitar qualsevol fusió amb el PP. Els afiliats ens expliquen que si volguessin unir-se als 'populars' s'haguessin afiliat a aquest partit ", assenyalen.