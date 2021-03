Les vides precàries de les dones enfront de la crisi, nou cicle al Palau Macaya de la Fundació "la Caixa"

El nou Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” presenta en el Palau Macaya el cicle de reflexió Vides precàries. Dones enfront de la crisi, una iniciativa que té el suport de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO i que té com a objectiu buscar les causes de la precarietat en l’entorn laboral de les dones, així com la seva invisibilitat enfront de les institucions i les fronteres.





Palau Macaya de Barcelona (EP)





El cicle està coordinat i moderat per Clara Serra, filòsofa i investigadora de la UB, i vol abordar les grans desigualtats estructurals que fan que les crisis econòmiques, com també la crisi sanitària actual, tinguin un impacte especial en les dones. Format per quatre diàlegs, aquest cicle se celebrarà de manera presencia (amb reserva prèvia i complint tots els protocols establerts per la crisi sanitària) i també s’emetràonline, a través del canal youtube corporatiu.





La primera trobada, que porta per nom Feines essencials precàries, se celebrarà el proper 3 de març, de 18:30h a 20 h des del Palau Macaya de la Fundació ”la Caixa” i estarà dedicada a abordar les desigualtats de gènere al món laboral i la inseguretat laboral de tantes dones que fan eines essencials per a la societat en condicions de precarietat. Per tractar aquest tema, se celebrarà un diàleg on hi participaran Pastora Filigrana, advocada especialista en dret laboral i sindical i part del Sindicat Andalús de Treballadors i Treballadores (SAT),i Eulàlia Corralero, treballadora de la neteja i fundadora de Las Kellys, i Sara Moreno, professora de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).





El 10 de març serà el moment de parlar de les Cures en temps de crisi, sobre el paper, la importància i el reconeixement de les cures a la nostra societat. Per abordar aquest debat, es comptarà amb les intervencions de Sandra Ezquerra, doctora en sociologia i professora a la Universitat de Vic; Rafaela Pimentel, treballadora de la llar i activista pel reconeixement de les feines de cures; i Ada Colau, alcaldessa de Barcelona.





El debat Dones invisibles enfront de les institucions analitzarà algunes de les formes d’invisibilitat institucional de les dones, especialment la situació d’alegalitat de les prostitutes i els efectes que la crisi sanitària i econòmica hi està exercint. En aquest tercer debat, que se celebrarà el 17 de març, hi collaboraran: Martina Kaplun, tècnica especialista en tràfic d’éssers humans a Diaconía; Paula Ezquerra, treballadora sexual i activista; Cristina Garaizábal, psicòloga, activista feminista i cofundadora del collectiu Hetaira, i Encarna Bodelón, jurista feminista i professora de Dret a la Universitat de Barcelona.





El 24 de març, el cicle es tancarà amb el debat Dones entre fronteres, on es comptarà amb les intervencions d’Helena Maleno, defensora de drets humans, especialista en migracions i tràfic d’éssers humans i fundadora del collectiu Caminando Fronteras; Lorena Garrido, investigadora del Grup Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Victoria Columba, activista antiracista integrant del moviment #RegularizaciónYa. En aquest darrer diàleg es parlarà sobre els efectes que les polítiques de fronteres, les lleis d’estrangeria i el codi penal tenen sobre la vida de les persones migrants, especialment de les dones i la seva vulnerabilitat.





El nou Observatori Social de la Fundació ”la Caixa”

Des del mes d'abril de 2020, el Palau Macaya i l'Observatori Social de ”la Caixa” es fusionen en un sol equip amb l'objectiu de construir un nou pacte social a través de la reflexió i la generació de coneixement i pensament crític, amb prioritat ibèrica, projecció europea i visió global.

El nou Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” té per missió ser un motor de canvi multicanal, multidisciplinari i multigeneracional per contribuir a la consecució dels reptes de la societat i a la construcció d'un nou full de ruta per a una realitat més justa, amb menys persones vulnerables. Per això, es crearan aliances nacionals i internacionals amb la complicitat del món diplomàtic, institucions europees, organitzacions i fundacions rellevants.





PROGRAMA





→ Dimecres 3 de març a les 18:30 h





FEINES ESSENCIALS PRECÀRIES





A càrrec de: Pastora Filigrana, advocada especialista en dret laboral i sindical i part del Sindicat Andalús de Treballadors i Treballadores (SAT); Sara Moreno, professora de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), i Eulàlia Corralero, treballadora de la neteja i fundadora de Las Kellys.

Modera: Clara Serra, filòsofa i investigadora de la UB.





→ Dimecres 10 de març a les 18:30 h





cures en temps de crisi





A càrrec de: Sandra Ezquerra, doctora en sociologia i professora a la Universitat de Vic; Rafaela Pimentel, treballadora de la llar i activista pel reconeixement de les feines de cures; i Ada Colau, alcaldessa de Barcelona.

Modera: Clara Serra, filòsofa i investigadora de la UB.





→ Dimecres 17 de març a les 18:30 h





dones invisibles enfront de les institucions





A càrrec de: Martina Kaplun, tècnica especialista en tràfic d’éssers humans a Diaconía; Paula Ezquerra, treballadora sexual i activista; Cristina Garaizábal, psicòloga, activista feminista i cofundadora del collectiu Hetaira, i Encarna Bodelón, jurista feminista i professora de Dret a la Universitat de Barcelona.

Modera: Clara Serra, filòsofa i investigadora de la UB.





→ Dimecres 24 de març a les 18:30 h





DONES ENTRE FRONTERES

A càrrec de: Helena Maleno, defensora de drets humans, especialista en migracions i tràfic d’éssers humans i fundadora del collectiu Caminando Fronteras; Lorena Garrido, investigadora del Grup Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, i Victoria Columba, activista antiracista integrant del moviment #RegularizaciónYa.





Modera: Clara Serra, filòsofa i investigadora de la UB.