Catalunya demana al Govern ampliar la franja de la vacuna d'AstraZeneca fins als 65 anys

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha reiterat aquest dimarts la reclamació al Ministeri de Sanitat perquè ampliï la franja d'edat de persones que poden rebre la vacuna del Covid-19 d'AstraZeneca fins als 65 anys, quan fins de moment el límit a Espanya és de fins a 55 anys.





Un professional sanitari prepara una vacuna (EP)





Ho ha explicat en roda de premsa al costat de la subdirectora general de promoció de la salut de la Generalitat, Carmen Cabezas, que aquest dimarts ha enviat una carta a l'executiu central en què ha reiterat aquesta petició donada la "evidència" procedent de la vacunació al Regne Unit.





Catalunya està utilitzant les dosis d'AstraZeneca per vacunar col·lectius essencials com a docents, mossos d'esquadra, bombers, professionals de Protecció Civil i treballadors sanitaris que no estan en la primera línia d'atenció del Covid-19.





Argimon ha argumentat que "no té sentit" que actualment es vacuni a un professional de 30 anys d'algun col·lectiu essencial contemplat en l'estratègia de vacunació mentre que companys seus de 60 anys no poden rebre-la.





"Vam demanar la revisió perquè estem privant a molta gent d'aquesta vacuna eficaç i efectiva", ha insistit el secretari, que també ha destacat que el límit d'edat de la inocluació als 55 anys genera, al seu parer, problemes logístics que, si s'ampliés fins als 65 anys, podrien alleugerir.