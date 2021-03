L'economia mundial podria perdre més de 9 bilions de dòlars si els països pobres no reben la vacuna

Els països rics monopolitzaran el subministrament de vacunes contra el Covid-19, però això suposarà efectes negatius per a tothom, afectant per igual als països rics i als pobres. Així es desprèn d'un estudi acadèmic que assegura que en l'escenari més extrem, amb les nacions riques completament vacunades a mitjans d'aquest any i els països pobres en gran part exclosos, l'economia mundial patiria pèrdues superiors als 9 bilions de dòlars, un suma superior a la producció anual de Japó i Alemanya junts. Gairebé la meitat d'aquests costos serien absorbits per països rics com els Estats Units, Canadà i Gran Bretanya.





Un home amb mascareta a l'Índia (EP)





A l'escenari que els investigadors anomenen més probable, en què els països en desenvolupament vacunin a la meitat de la seva població abans de final d'any, l'economia mundial encara absorbiria un cop d'entre 1,8 bilions de dòlars i 3,8 bilions de dòlars, que afectaria especialment als països rics.





Encarregat per la Cambra de Comerç Internacional, l'estudi conclou que la distribució equitativa de les vacunes és d'interès econòmic per a tots els països, especialment els que més depenen del comerç. Equival a una reprimenda a la noció popular que compartir vacunes amb països pobres és simplement una forma de caritat.





"Clarament, totes les economies estan connectades", va dir Selva Demiralp, economista de la Universitat Koc a Istanbul que va treballar anteriorment a la Reserva Federal a Washington i una de les autores de l'estudi. "Cap economia es recuperarà completament llevat que es recuperin les altres economies".





Demiralp va assenyalar que una iniciativa filantròpica mundial coneguda com ACT Accelerator, que té com a objectiu proporcionar recursos pandèmics als països en desenvolupament, ha assegurat compromisos per menys de 11 mil milions de dòlars cap a un objectiu de 38 mil milions de dòlars. L'estudi exposa la justificació econòmica per tancar la bretxa. Els 27 milions de dòlars restants poden, a primera vista, sembla una suma enorme, però és una misèria en comparació amb els costos de permetre que la pandèmia continuï.





La idea comuna que la pandèmia no respecta fronteres ni divisions racials i de classe ha estat promoguda per directors executius i experts corporatius. Aquest reconfortant concepte ha estat desmentit per la realitat que el Covid-19 ha entrenat la seva mort i destrucció de mitjans de vida a treballadors de serveis amb salaris baixos, i especialment en minories racials, mentre que els empleats blancs han pogut treballar en gran mesura de manera segura des de casa, i alguns de les persones més riques del món poden superar la pandèmia a iots i illes privades.





Però en l'àmbit del comerç internacional, no hi ha manera d'amagar-se del coronavirus, com demostra l'estudi. En canvi, hi ha cadenes de subministrament globals que produeixen peces per a la indústria, i això continuarà sent interromput mentre el virus segueixi sent una força.





Un equip d'economistes afiliats a la Universitat de Koc, la Universitat de Harvard i la Universitat de Maryland va examinar dades comercials en 35 indústries en 65 països, produint una exploració extensa dels impactes econòmics de la distribució desigual de vacunes.





Si les persones en els països en desenvolupament romanen sense treball a causa dels tancaments necessaris per sufocar la propagació de virus, tindran menys diners per gastar, el que reduirà les vendes per als exportadors d'Amèrica de Nord, Europa i Àsia oriental. Les empreses multinacionals de les nacions avançades també tindran dificultats per assegurar les peces, els components i els productes bàsics necessaris.





Al centre de la història hi ha la realitat que la major part del comerç internacional no implica productes acabats, sinó peces que s'envien d'un país a un altre Per a doblar en productes. Dels 18 bilions de dòlars en béns que es van comercialitzar l'any passat, els anomenats béns intermedis van representar 11 bilions de dòlars, segons l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics.





L'estudi considera que és probable que la pandèmia sigui pitjor per a les indústries que depenen especialment dels proveïdors de tot el món, entre ells l'automotriu, els tèxtils, la construcció i el comerç minorista, on les vendes podrien disminuir més del 5 per cent. I és que molts països en desenvolupament, des de Bangladesh fins a Tanzània i Perú, probablement hauran d'esperar fins 2024 abans de vacunar completament a les seves poblacions.





En contrast amb els bilions de dòlars que els governs dels països rics s'han gastat per rescatar empreses i treballadors perjudicats per l'emergència sanitària i la punyent recessió econòmica, els països en desenvolupament han lluitat per respondre. Atès que els treballadors migrants dels països pobres han perdut els seus llocs de treball durant la pandèmia, no han pogut enviar tants diners a casa, el que suposa un gran cop per als països que han depès d'aquestes trucades remeses com Filipines, el Pakistan i Bangla Desh.





La recessió mundial ha reduït dràsticament la demanda de matèries primeres, delmant a productors de coure com Zàmbia i la República Democràtica de Congo, i països dependents del petroli com Angola i Nigèria. A mesura que els casos de Covid-19 s'han disparat, això ha fet caure el turisme, el que ha costat llocs de treball i ingressos a Tailàndia, Indonèsia i el Marroc.





Molts països pobres van entrar a la pandèmia amb una càrrega de deute que va absorbir gran part dels seus ingressos governamentals, el que va limitar la seva despesa en atenció mèdica. Els creditors privats s'han negat a participar en un modest programa de suspensió del deute forjat pel Grup dels 20. El Banc Mundial i el Fons Monetari Internacional van prometre un alleujament important però no van produir una quantitat significativa de dòlars.





Al no garantir que les persones en el món en desenvolupament obtinguin accés a les vacunes, conclou, els líders de les nacions més riques estan danyant la seva pròpia fortuna. "Cap economia, per gran que sigui, serà immune a l'efecte de virus fins que la pandèmia acabi a tot arreu", va dir John Denton, secretari general de la Cambra de Comerç Internacional. "Comprar vacunes per al món en desenvolupament no és un acte de generositat per part de les nacions més riques del món. És una inversió essencial que han de realitzar els governs si volen reactivar les seves economies nacionals", conclou l'estudi.