Gairebé una de cada dues empreses catalanes trigarà més d'un any a recuperar la facturació pre-Covid

El 45,1% de les empreses a Catalunya assumeix que trigarà més d'un any a recuperar la facturació pre-pandèmia, mentre que el 42,5% confia en recuperar-la abans d'un any, segons el 'Mòdul especial de l'Enquesta de Clima empresarial del 4T del 2020 'elaborat per l'Idescat i la Cambra de Barcelona i emès a través d'un comunicat aquest dimecres.





No obstant això, s'observen diferències tant per sectors com per grandària empresarial: mentre que dos de cada tres establiments a l'hostaleria preveuen un termini superior a l'any, més de la meitat de la indústria "confia en una recuperació de la facturació més ràpida".





Durant el quart trimestre del 2020, la facturació de les empreses va tenir una contracció generalitzada del 35%, encara que el sector de l'hostaleria "va patir una caiguda del 67,5% i el sector serveis del 35%".





L'estudi també indica que més d'un 40% dels negocis ha afrontat la crisi invertint en noves tecnologies, mentre que un 30% ho ha fet introduint nous productes i serveis.





D'altra banda, un 15,2% afirma haver explorat nous mercats --tant interns com externs--, un 40% confirma haver sol·licitat algun ajut econòmic i gairebé un de cada tres ha reduït la jornada laboral en el quart trimestre.





AFECTACIÓ DELS ERTO





Pel que fa a l'afectació dels ERTO, l'informe assenyala que un 56,2% dels establiments afectats per aquesta situació excepcional ha recuperat la totalitat dels llocs de treball, mentre que a l'hostaleria el percentatge disminueix fins al 15%.





Pràcticament dos de cada tres establiments continuen afectats per la crisi de la Covid-19 --segons la Cambra de Barcelona i el Idescat--, mentre que un 18,7% de les microempreses no preveu recuperar el nivell d'ocupació previ a la crisi i no descarta la possibilitat de tancar.





Segons concreta l'estudi, l'evolució d'aquestes variables anirà estretament lligada "tant a les mesures de contenció sanitàries com a la campanya de vacunació".