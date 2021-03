Zapatero, a la BWAW, apunta a un important avanç en igualtat de gènere després de la crisi

La Barcelona Woman Acceleration Week (BWAW), organitzada pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) i la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç, a la jornada retransmesa avui des dels platós de RTVE a Madrid, ha comptat amb la participació de l'expresident de Govern, José Luis Rodríguez Zapatero qui ha assegurat que "després de superar la crisi actual, es produirà un rearmament del moviment feminista de gran força històrica que impulsarà la igualtat de gènere". Zapatero ha afegit que "si volem que el segle XXI superi l'avanç de la segona meitat de segle XX en aquesta matèria, hem d'incorporar en totes les polítiques públiques, àmbits i empreses, la igualtat de gènere com un element transformador".





BWAW





El debat La dona i els conflictes culturals al món, en què ha participat l'expresident, ha estat moderat per Joan Clos, president d'Agora, the New Urban Conversation i exalcalde de Barcelona, i ha comptat amb altres destacats ponents com Susana Malcorra, exministra de Relacions Exteriors i Culte de la República Argentina, Rebeca Grysnpan, Secretària General Iberoamericana, i José Luis Bonet, president de la Fundació INCYDE i de la Cambra de Comerç d'Espanya.

Lideratge femení i dones pioneres





Pere Navarro, delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ha moderat el panel sobre El lideratge femení, en el qual han participat Cristina Gallach, Secretària d'Estat d'Afers Exteriors per a Iberoamèrica i el Carib, Guayente Sanmartín, vicepresidenta i directora general d'impressió en gran format d'HP, Verónica Fisas, presidenta de Natura Bissé, i Isabel Maestre, directora de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria. Durant la sessió, Navarro ha insistit en “si apostem per la igualtat d’oportunitats segur que aconseguirem una paritat de gènere en l’àmbit empresarial” i ha recordat que “des del CZFB fa just un any ja vam voler reivindicar el paper de les dones en el sector industrial mitjançant la creació del Consell de la Dona de la Zona Franca i seguim treballant en la matèria amb la celebració de la BWAW”.





Per la seva banda, Blanca Sorigué, directora general del CZFB, ha intervingut en la taula rodona Homenatge a les dones pioneres juntament amb Gema Hassen-Bey, CEO de Diverscity, Cristina Moreno, Tinent Coronel de la Guàrdia Civil, i Cristina Manresa, Comissària dels Mossos d'Esquadra, amb Mayka Sánchez, directora de Woman Madame Figaro com a moderadora.





En aquest context, Sorigué ha assenyalat que "és vital que impliquem a tota la societat per dur a terme el canvi que necessita la igualtat de gènere i l'empoderament de la dona. Les dones som molt conscients d'aquesta necessitat, però hem d'incloure els homes en els nostres debats i la nostra recerca de solucions per aconseguir la meta marcada en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 en aquesta matèria". En aquest sentit, Sorigué ha apuntat que "el camí per recórrer no és el mateix en tots els sectors. Per exemple, a Espanya, les dones representem el 42% de la força de treball, però som només el 28,5% del total dels treballadors de la indústria, davant del 54,9% que suposen en el sector serveis. En aquest sentit, des del CZFB treballem de forma activa per canviar aquesta tendència en l'àmbit de la indústria i la logística".

Seminari per al lideratge femení





En la seva primera jornada, la BWAW va albergar a la tarda el seminari Woman in Communications (WIC), un programa impulsat pel CZFB, Fundació Incyde i l'Institut de Ràdio Televisió Espanyola (RTVE) amb l'objectiu de reforçar el lideratge femení des de la comunicació. Mitjançant l'assaig de l'exposició pública, es busca aconseguir enfortir la seguretat de les professionals de sector, així com el seu missatge; i controlar els diferents escenaris i situacions de comunicació. Aquesta preparació ajuda a impulsar a les dones a convertir-se en portaveus de projectes o equips, dins de les empreses o davant dels mitjans de comunicació.





La primera edició de BWAW té com Partners a CaixaBank, l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona i la revista Woman.